Більшість з них будуть з електричним приводом.

Концерн Daimler до кінця 2022 року оновить і розширить модельний ряд трьома десятками машин, це будуть, переважно, гібриди та електрокари.

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Нинішній рік буде багатим на прем’єри від Mercedes-Benz: до EQC незабаром приєднаються EQA та EQB, а також флагман електричної лінійки з індексом EQS. За ними на черзі моделі, позначені як EQE та EQG. Інформації про них наразі немає, однак можна припустити, що це будуть електричні аналоги E-Class та культового G-Class. Останній був анонсований ще минулої осені. Лінійку EQ також поповнять нові, розроблені спільно з Geely, smart fortwo та forfour, а також абсолютно новий кросовер під цим же брендом.

Mercedes вважає AMG-версії своїх машин окремими моделями і планує доповнити лінійку GT версією Black Series та гібридом з індексом GT 73. Крім іншого, в 2021 році на ринок нарешті вийде гіперкар Mercedes-AMG One, старт виробництва якого був відкладений на два роки, через технічні проблеми.

Головними прем’єрами Mercedes-Benz серед машин з ДВЗ стануть нові покоління C-Class та S-Class, а на E-Class у 2020-му чекає рестайлінг.

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