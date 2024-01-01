Дальнобойщику насчитали штраф в 52 000 евро за переработку

В ходе проверки, проходившей в понедельник утром возле стоянки Krämer Forst на автостраде A10 в районе северной части Берлинского кольца, выяснились странные вещи, пишет bz-berlin.de.

Совместный патруль полиции и инспекции BALM проверил рабочее время водителя и обратил внимание на некоторые обстоятельства. Согласно документам, он начал работу в воскресенье днем во Франции, затем взял курс в восточную Германию, проехав 14 часов без перерыва.

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Расшифровка тахографа показала, что он покинул Францию в 14:00, поехал через Бельгию в Германию. Он прибыл туда около 4 часов утра понедельника утром.

Записи тахографа за последние 28 дней показали, что такая езда без отдыха оказалась для водителя нормой. Он регулярно ездил по маршрутам между Польшей, Бельгией, Испанией, Францией и Германией. Иногда за рулем проводил по 24, 25 или 26 часов без отдыха.

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Анализируя обстоятельства, патрульные обнаружили самый высокий зафиксированный результат вождения в течение 34 часов. В течение этого времени он сделал только два коротких перерыва по два часа каждый. Кроме того, общий осмотр грузовика обнаружил проблему с экологическим оборудованием, например, дезактивированный AdBlue.

Патрульным пришлось брать в руки калькулятор для подсчета общей суммы штрафов. Все правонарушения привели к штрафам в размере 52 000 евро.

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Из чего набралась такая сумма, как исчисляются размеры? Немецкий калькулятор штрафов очень серьезно реагирует на превышение рабочего времени более чем на 2 часа. Каждые дополнительные полчаса вождения в некоторых случаях умножаются на штраф в размере 60 евро для водителя и штраф в размере 180 евро для его работодателя. Вот и набежало...