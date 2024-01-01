Далекобійнику нарахували штраф в 52 000 євро за переробіток

У ході перевірки, що проходила в понеділок вранці біля стоянки Krämer Forst на автостраді A10 в районі північної частини Берлінського кільця, з’ясувалися дивні речі, пише bz-berlin.de.

Спільний патруль поліції та інспекції BALM перевірив робочий час водія і звернув увагу на деякі обставини. Згідно з документами, він розпочав роботу в неділю вдень у Франції, потім взяв курс до східної Німеччини, проїхавши 14 годин без перерви.

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Розшифровка тахографа показала, що він залишив Францію о 14:00, поїхав через Бельгію до Німеччини. Він прибув туди близько 4 години ранку понеділка вранці.

Записи тахографа за останні 28 днів показали, що така їзда без відпочинку виявилася для водія нормою. Він регулярно їздив маршрутами між Польщею, Бельгією, Іспанією, Францією та Німеччиною. Подекуди за кермом проводив по 24, 25 або й 26 годин без відпочинку.

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Аналізуючи обставини, патрульні виявили найвищий зафіксований результат водіння протягом 34 годин. Протягом цього часу він зробив лише дві короткі перерви по дві години кожна. Крім того, загальний огляд вантажівки виявив проблему з екологічним обладнанням, наприклад, дезактивований AdBlue.

Патрульним довелося брати до рук калькулятор для підрахунку загальної суми штрафів. Усі правопорушення призвели до штрафів у розмірі 52 000 євро.

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З чого набралася така сума, як обчислюються розміри? Німецький калькулятор штрафів дуже серйозно реагує на перевищення робочого часу більш ніж на 2 години. Кожні додаткові півгодини водіння в деяких випадках помножуються на штраф у розмірі 60 євро для водія та штраф у розмірі 180 євро для його роботодавця. Ось і набігло…