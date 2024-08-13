Дальше разговоров об электрическом фургоне Tesla дело не продвинулось

В первом случае повод для размышлений дало объявление на официальном сайте Tesla с приглашением на должность под названием "Head of Business Development – Semi Truck EMEA".

Обязанности расписаны, работодатель ожидает, что кандидат будет управлять с офиса в Амстердаме или Берлине.

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А вот во втором случае, как пишет Electrek, поднять тему электрического фургона генерального директора Илона Маска заставили рисунки визуального художника из Германии Доминика Бринкманна: талантливый дизайнер и художник-график сделал наброски электрического кемпера Tesla.

Рисунки сделаны уже давно, но только сейчас их связали в информационном поводе с Илоном Маском. Гендиректор не скрывает, что работы над электрическим фургоном, микроавтобусом или многоместным пассажирским транспортным средством Tesla ведет очень старательно не один год.

Речь идет о так называемом "Генеральном плане Tesla, часть 2", в котором Илон Маск рассказал о двух новых сегментах, которые Tesla хочет электрифицировать. В первую очередь, речь идет об аккумуляторных машинах нового поколения.

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Бренд рассчитывает на новые два типа электромобилей: тяжеловесные грузовики и городской транспорт с высокой плотностью пассажиров. Оба проекта находятся на разных стадиях разработки в Tesla, но уже готовятся к презентации в следующем году.

Если с Tesla Semi все давно понятно, то об автомобиле с "высокой плотностью пассажиров" упоминаний практически нет. Немецкий художник Доминик Бринкманн снова взбудоражил эту тему и разбудил Илона Маска.

Правда, какой-то конкретики не прозвучало, слова Маска, как правило, расходятся с делом на несколько лет, а то и пятилеток, как это произошло с Semi. Еще в 2021 году Маск говорил о том, что Tesla построит электрический фургон с раздвижной крышей на солнечных батареях. Не дождались.

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В прессе снова прозвучало напоминание, что Tesla работает над электрическим фургоном с Boring Company, но никакой информации об этом не обнародовано.

Вероятно, история повторится: Илон Маск снова покачал головой, что-то пообещал и отложил все "до презентации в следующем году".

Фото с сайта Electrek