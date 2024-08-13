Далі розмов про електричний фургон Tesla справа не просунулася

В першому випадку привід для роздумів дало оголошення на офіційному сайті Tesla з запрошенням на посаду під назвою "Head of Business Development – Semi Truck EMEA".

Обов’язки розписані, роботодавець очікує, що кандидат буде управляти з офісу в Амстердамі або Берліні.

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А ось в другому випадку, як пише Electrek, порушити тему електричного фургона генерального директора Ілона Маска змусили малюнки візуального художника з Німеччини Домініка Брінкманна: талановитий дизайнер та художник-графік зробив начерки електричного кемпера Tesla.

Малюнки зроблені вже давно, але тільки зараз їх зв'язали в інформаційному приводі з Ілоном Маском. Гендиректор не приховує, що роботи над електричним фургоном, мікроавтобусом чи багатомісним пасажирським транспортним засобом Tesla веде дуже старанно не один рік.

Йдеться про так званий "Генеральний план Tesla, частина 2", в якому Ілон Маск розповів про два нові сегменти, які Tesla хоче електрифікувати. Передусім, йдеться про акумуляторні машини нового покоління.

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Бренд розраховує на нові два типи електромобілів: великовагові вантажівки та міський транспорт з високою щільністю пасажирів. Обидва проєкти знаходяться на різних стадіях розробки в Tesla, але вже готуються до презентації наступного року.

Якщо з Tesla Semi все давно зрозуміло, то про автомобіль з "високою щільністю пасажирів" згадок практично немає. Німецький художник Домінік Брінкманн знову розбурхав цю тему й розбудив Ілона Маска.

Щоправда, якоїсь конкретики не прозвучало, слова Маска, як правило, розходяться з ділом на кілька років, а то й п’ятирічок, як це сталося з Semi. Ще у 2021 році Маск говорив про те, що Tesla побудує електричний фургон із розсувним дахом на сонячних батареях. Не дочекалися.

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В пресі знову прозвучало нагадування, що Tesla працює над електричним фургоном з Boring Company, але жодної інформації про це не оприлюднено.

Ймовірно, історія повториться: Ілон Маск знову покивав головою, щось пообіцяв і відклав все "до презентації наступного року".

Фото з сайту Electrek