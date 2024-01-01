Дебютный KTM серии S побуждает к еще большим приключениям

Поскольку в продуктовой линейке KTM буква S всегда обозначала ориентацию на улицу, то в номенклатуре 2025 года это правило осталось в силе. Модель S 2025 года разработана для улиц с исключительными возможностями для бездорожья.

Если дорога заканчивается, то водители получат все технологии, необходимые мощности и динамику управления для любых трансграничных приключений. Для этого Adventure, как говорится в описании на сайте KTM, наполнили целым рядом совершенно новых технологических и механических усовершенствований.

Читайте также На радость озорникам KTM выпускает новый Super Duke 1390 R

Модель S может похвастаться традиционным сцеплением и механической коробкой передач, предназначенными для водителей, которые ищут более "практичный" подход. А вот стиль и эргономика изменены благодаря новому дизайну кузова, новым светодиодным фарам, ветровому стеклу и большему отделению для вещей.

Фото: KTM

Рама 1390 Super Adventure S 2025 года имеет повышенную жесткость, улучшает управляемость и стабильность на колее, благодаря тому, что подножка расположена на 8 мм ниже и на 10 мм шире, что улучшает комфорт водителя.

Объем двигателя увеличен с 1300 до 1350 куб. см, производящий 173 л.с. при 9500 об/мин и 145 Нм при 8000 об/мин, с переработанными компонентами двигателя и абсолютно новой технологией Camshift, что обеспечивает улучшенную управляемость в диапазоне низких оборотов, более высокую пиковую производительность, низкие выбросы и расход топлива.

Читайте также Весь тираж мотоциклов KTM 890 Adventure R Rally продали за каких-то 70 часов

Дебютант 2025 модельного года также получил новый пакет электроники премиум-класса от KTM с полностью новым сенсорным экраном V80 с вертикальным расположением и панелью приборов TFT. Сенсорный экран V80 оснащен индуктивной технологией, которая позволяет легко управлять даже в толстых зимних перчатках.

Фото: KTM

Водители имеют доступ ко всем новым режимам езды, функций подключения и дополнительного обновления адаптивного круиз-контроля KTM, которое добавляет в свой арсенал систему помощи при торможении, предупреждения о столкновении и предупреждения о расстоянии.

Читайте также Мотоцикл KTM 390 Duke 2024 получил более мощный двигатель и цифровые помощники

KTM 1390 Super Adventure S 2025 будет доступен у авторизованных дилеров KTM в начале 2025 года. О стоимости мотоцикла в релизе производителя пока ничего не сказано.