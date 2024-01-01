Дебютний KTM серії S спонукав до ще більших пригод

Оскільки в продуктовій лінійці KTM літера S завжди позначала орієнтацію на вулицю, то у номенклатурі 2025 року це правило лишилося в силі. Модель S 2025 року розроблено для вулиць із винятковими можливостями для бездоріжжя.

Якщо дорога закінчується, то водії отримають усі технології, необхідні потужності та динаміку керування для будь-яких транскордонних пригод. Для цього Adventure, як йдеться в описі на сайті KTM, наповнили цілим рядом абсолютно нових технологічних і механічних удосконалень.

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Модель S може похвалитися традиційним зчепленням і механічною коробкою передач, призначеними для водіїв, які шукають більш "практичний" підхід. А ось стиль і ергономіку змінено завдяки новому дизайну кузова, новим світлодіодним фарам, вітровому склу та більшому відділенню для речей.

Фото: KTM

Рама 1390 Super Adventure S 2025 року має підвищену жорсткість, покращує керованість і стабільність на колії, завдяки тому, що підніжка розташована на 8 мм нижче та на 10 мм ширше, що покращує комфорт водія.

Об’єм двигуна збільшено з 1300 до 1350 куб. см, що виробляє 173 к.с. при 9500 об/хв і 145 Нм при 8000 об/хв, з переробленими компонентами двигуна та абсолютно новою технологією Camshift, що забезпечує покращену керованість у діапазоні низьких обертів, вищу пікову продуктивність, низькі викиди та витрата палива.

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Дебютант 2025 модельного року також отримав новий пакет електроніки преміумкласу від KTM із повністю новим сенсорним екраном V80 з вертикальним розташуванням та панеллю приладів TFT. Сенсорний екран V80 оснащений індуктивною технологією, яка дозволяє легко керувати навіть у товстих зимових рукавичках.

Фото: KTM

Водії мають доступ до всіх нових режимів їзди, функцій підключення та додаткового оновлення адаптивного круїз-контролю KTM, яке додає до свого арсеналу систему допомоги при гальмуванні, попередження про зіткнення та попередження про відстань.

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KTM 1390 Super Adventure S 2025 буде доступний в авторизованих дилерів KTM на початку 2025 року. Про вартість мотоцикла в релізі виробника поки нічого не сказано.