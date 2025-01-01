Десантники 95-й ДШБ будут бить оккупантов на байках российских союзников

Двухколесные байки типа эндуро десантники получили далеко от базового размещения своей воинской части. Волонтеры доставили китайские мотоциклы KOVI 300 Pro R в Сумы. Там на одной из площадей областного центра и состоялась передача техники бойцам, которые приехали за мотоциклами с передовой.

Как говорится в сообщении БФ "Твой шаг", вся техника новая, имеет нулевой пробег. Ее доставили в прифронтовой город фургонами.

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Принадлежность мотоциклов KOVI 300 Pro R к классу эндуро – именно то, что нужно полесским десантникам. Во-первых, это внедорожники с высокопротекторными шинами, что на раскисшей после нынешних дождей земле хорошо скажется на проходимости.

Во-вторых, здесь стоит новая версия двигателя Loncin – модель YBS300, тип 176MN. Особенность в том, что здесь система ГРМ - DOHC, два распределительных вала, 4 клапана, а балансирный вал встроен в переднюю часть блока цилиндра.

Фото: Твой шаг

Двигатель выдает максимальную мощность 28,5 л.с. /8500 об/мин -1 (или 21 кВт при 8500). При этом максимальный крутящий момент – 26 Нм/7000 об/мин-1.

Здесь карбюраторная система питания, КПП 6-ступенчатая, тип запуска – электростартер плюс кикстартер.

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Современный одноцилиндровый четырехтактный двигатель YBS300 построен по схеме DOHC: два распределительных вала с цепным приводом. Он самый молодой в номенклатуре производителя, относится к разработке 2023 года.

Использование облегченных компонентов, таких как поршень и поршневые кольца, позволили уменьшить массу и трение – это скажется на топливной эффективности и ресурсности.

Фото: Твой шаг

Предусмотрено также двухступенчатую систему фильтрации, чтобы оптимизировать циркуляцию и добавить функциональности при условии своевременного обслуживания. Жидкостное охлаждение с большими и малыми контурами лучше снижает тепловую нагрузку.

Десантникам байки эндуро помогают:

быстро менять позиции;

прорываться сквозь сложную местность;

доставлять боекомплект или эвакуировать раненых;

действовать незаметно, быстро и эффективно.

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Бойцы отмечают, что в современной войне эндуро это – скорость, мобильность и преимущество на поле боя. Цены не называются, но в розничной сети за такой байк просят 133,5 тыс. грн.