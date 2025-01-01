Десантники 95-ї ДШБ будуть бити окупантів на байках російських союзників

Двоколісні байки типу ендуро десантники отримали далеко від базового розміщення своєї військової частини. Волонтери доставили китайські мотоцикли KOVI 300 Pro R у Суми. Там на одній з площ обласного центру й відбулася передача техніки бійцям, котрі приїхали за мотоциклами з передової.

Як йдеться у повідомлення БФ "Твій крок", вся техніка нова, має нульовий пробіг. Її доставили у прифронтове місто фургонами.

Читайте також Хто надав мотоцикли для першої штурмової роти мотоциклістів ЗСУ

Належність мотоциклів KOVI 300 Pro R до класу ендуро – саме те, що потрібно поліським десантникам. По-перше, це позашляховики з високопротекторними шинами, що на розкислій після нинішніх дощів землі добре позначиться на прохідності.

По-друге, тут стоїть нова версія двигуна Loncin – модель YBS300, тип 176MN. Особливість в тому, що тут система ГРМ - DOHC, два розподільні вали, 4 клапани, а балансирний вал вбудований у передню частину блоку циліндра.

Фото: Твій крок

Двигун видає максимальну потужність 28,5 к.с. /8500 об/хв -1 (або 21 кВт при 8500). При цьому максимальний крутний момент – 26 Нм/7000 об/хв -1.

Тут карбюраторна система живлення, КПП 6-ступенева, тип запуску – електростартер плюс кікстартер.

Читайте також На яких мотоциклах воюють бійці першої мотороти ЗСУ

Сучасний одноциліндровий чотиритактний двигун YBS300 побудований за схемою DOHC: два розподільні вали з ланцюговим приводом. Він наймолодший у номенклатурі виробника, належить до розробки 2023 року.

Використання полегшених компонентів, таких як поршень та поршневі кільця, дозволили зменшити масу та тертя – це позначиться на паливній ефективності та ресурсності.

Фото: Твій крок

Передбачено також двоступеневу систему фільтрації, щоб оптимізувати циркуляцію та додати функціональності за умови своєчасного обслуговування. Рідинне охолодження з великими та малими контурами краще знижує теплове навантаження.

Десантникам байки ендуро допомагають:

швидко змінювати позиції;

прориватися крізь складну місцевість;

доставляти боєкомплект або евакуйовувати поранених;

діяти непомітно, швидко й ефективно.

Читайте також Китайські мотоцикли ввозились в Україну за заниженою вартістю

Бійці наголошують, що у сучасній війні ендуро це - швидкість, мобільність і перевага на полі бою. Ціни не називаються, але в роздрібній мережі за такий байк просять 133,5 тис. грн.