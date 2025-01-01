Десантники 95-ї ДШБ будуть бити окупантів на байках російських союзників

ФОТО: Твій крок|
У такій версії 28,5-сильного двигана китайські мотоцикли на фронт ще не поставлялися
Двоколісні байки типу ендуро десантники отримали далеко від базового розміщення своєї військової частини. Волонтери доставили китайські мотоцикли KOVI 300 Pro R у Суми. Там на одній з площ обласного центру й відбулася передача техніки бійцям, котрі приїхали за мотоциклами з передової.
Як йдеться у повідомлення БФ "Твій крок", вся техніка нова, має нульовий пробіг. Її доставили у прифронтове місто фургонами.
Читайте також Хто надав мотоцикли для першої штурмової роти мотоциклістів ЗСУ
Належність мотоциклів KOVI 300 Pro R до класу ендуро – саме те, що потрібно поліським десантникам. По-перше, це позашляховики з високопротекторними шинами, що на розкислій після нинішніх дощів землі добре позначиться на прохідності.
По-друге, тут стоїть нова версія двигуна Loncin – модель YBS300, тип 176MN. Особливість в тому, що тут система ГРМ - DOHC, два розподільні вали, 4 клапани, а балансирний вал вбудований у передню частину блоку циліндра.
Фото: Твій крок
Двигун видає максимальну потужність 28,5 к.с. /8500 об/хв -1 (або 21 кВт при 8500). При цьому максимальний крутний момент – 26 Нм/7000 об/хв -1.
Тут карбюраторна система живлення, КПП 6-ступенева, тип запуску – електростартер плюс кікстартер.
Читайте також На яких мотоциклах воюють бійці першої мотороти ЗСУ
Сучасний одноциліндровий чотиритактний двигун YBS300 побудований за схемою DOHC: два розподільні вали з ланцюговим приводом. Він наймолодший у номенклатурі виробника, належить до розробки 2023 року.
Використання полегшених компонентів, таких як поршень та поршневі кільця, дозволили зменшити масу та тертя – це позначиться на паливній ефективності та ресурсності.
Фото: Твій крок
Передбачено також двоступеневу систему фільтрації, щоб оптимізувати циркуляцію та додати функціональності за умови своєчасного обслуговування. Рідинне охолодження з великими та малими контурами краще знижує теплове навантаження.
Десантникам байки ендуро допомагають:
- швидко змінювати позиції;
- прориватися крізь складну місцевість;
- доставляти боєкомплект або евакуйовувати поранених;
- діяти непомітно, швидко й ефективно.
Читайте також Китайські мотоцикли ввозились в Україну за заниженою вартістю
Бійці наголошують, що у сучасній війні ендуро це - швидкість, мобільність і перевага на полі бою. Ціни не називаються, але в роздрібній мережі за такий байк просять 133,5 тис. грн.