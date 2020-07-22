Автор канала Donut Media в YouTube приобрел две защитные конструкции для родстера Mazda MX-5 Miata – 65 и 600 долларов и проверил более дешевую деталь в деле.

Назначение защитных дуг – уберечь голову водителя кабриолета от удара, в случае опрокидывания машины. Конструкции таких защитных элементов, как и материалы из которых они сделаны, могут существенно отличаться и это видео дает ответ на вопрос "зачем платить больше".

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Дешевая деталь представляет собой серебристые дуги с одной сплошной трубы, из стали 304-й марки с четырьмя точками крепления. Она легко монтируется, но на своем месте держится довольно шатко. С другой стороны – деталь за 600 долларов, выполнена из прочной прокатной стали, имеет больше конструктивных элементов, а крепится на шасси, поэтому для монтажа нужно частично разобрать автомобиль. Более дорогая деталь имеет дополнительные точки опоры, тогда как дуги свободно качаются, после установки.

В результате эксперимента, который удалось выполнить не с первой попытки, 65-долларовая деталь сработала лишь наполовину. Она не погнулась, не сломалась и не оторвалась, но наклонилась от удара в салон настолько, что скорее нанесла бы ущерб водителю и пассажиру автомобиля, чем защитила. Автор ролика также отметил тот факт, что при ударе стойки лобового стекла также не выдержали нагрузки и "сложились" в салон – в реальной жизни такая деформация может стоить очень дорого, поэтому любителям быстрой езды на Miata стоит задуматься над установлением защитных труб еще и спереди.

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