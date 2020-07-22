Автор каналу Donut Media у YouTube придбав дві захисні конструкції для родстера Mazda MX-5 Miata – за 65 та 600 доларів і перевірив дешевшу деталь у справі.

Призначення захисних дуг – вберегти голову водія кабріолета від удару, у разі перекидання машини. Конструкції таких захисних елементів, як і матеріали з яких вони зроблені, можуть суттєво відрізнятись і це відео дає відповідь на питання “навіщо платити більше”.

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Дешева деталь являє собою сріблясті дуги з однієї суцільної труби, зі сталі 304-ї марки, з чотирма точками кріплення. Вона легко монтується, але на своєму місці тримається досить хитко. З іншого боку – деталь за 600 доларів, виконана з міцної прокатної сталі, має більше конструктивних елементів, а кріпиться на шасі, тож для монтажу потрібно частково розібрати автомобіль. Дорожча деталь має додаткові точки опори, тоді як дуги вільно хитаються, після встановлення.

У результаті експерименту, який вдалось виконати не з першої спроби, 65-доларова деталь спрацювала лише наполовину. Вона не погнулась, не зламалась та не відірвалась, але нахилилась від удару в салон настільки, що радше завдала б шкоди водію та пасажиру автомобіля, ніж захистила. Автор ролика також відмітив той факт, що при ударі стійки лобового скла також не витримали навантаження і “склались” в салон – у реальному житті така деформація може коштувати дуже дорого, тож любителям швидкої їзди на Miata варто задуматись над встановленням захисних труб ще й спереду.

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