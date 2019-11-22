Позиция служб такси, опрошенных Авто24, существенно отличается - от полного игнорирования норм закона до планов введения отдельного сервиса.

С 21 ноября в Украине вступил в силу закон, который предусматривает штраф за перевозку ребенка в автомобиле без специальных средств крепления. И если с частными автомобилями все понятно (их владельцам нужно покупать детские сиденья для своих детей), то с перевозками в такси и другом общественном транспорте возникают проблемы.

Сначала обратимся к первоисточнику, то есть к Правилам дорожного движения. Согласно п. 21.11 (Б), запрещается перевозить: "детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, – в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля – без использования отмеченных специальных средств". Что такое "специальные средства", Правила не объясняют.

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Далее статью 121 Кодекса об административных правонарушениях дополнили так: "Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 510 грн), повторное в течение года совершение нарушения – 50 НМДГ (850 грн). Штраф должен платить водитель, который неправильно перевозит детей.

Таким образом, если водитель такси или автобуса, сидения которого оборудованы ремнями безопасности, будет перевозить детей без таких "спецсредств", патрульный полицейский сможет ему выписать протокол и наложить штраф. Для таксистов это не только дополнительные расходы, но и возможные неприятности с начальством – ведь в случае нарушения правил дорожного движения службы такси наказывают своих сотрудников дополнительными штрафами или невыплатой премиальных.

Поэтому таксисты скорее откажутся от перевозки детей, чем будут рисковать собственными финансами. Однако опрошенные "Авто24" службы такси дали разные ответы на наш вопрос о практике перевозки детей в автомобилях такси.

Комментарии служб такси для Авто24:

BOLT

Обязанность водителей - использовать средства пассивной безопасности (детские кресла для перевозки детей, ремни безопасности для самого водителя и при перевозке пассажиров), предусмотрена как раз Правилами дорожного движения, не менялась и существует уже довольно давно. В соответствии с Условиями партнерства для водителей, все наши водители должны полностью и безусловно соблюдать правила дорожного движения. Жалобы пассажиров на водителей о нарушении Правил проверяются нами очень тщательно, особенно, если это касается нарушения правил использования средств пассивной безопасности.

Мы всегда рекомендуем нашим водителям не выполнять поездки, если среди пассажиров есть дети до 12 лет или дети, рост которых меньше 145 см (даже в сопровождении взрослых), в случае, если авто водителя не оборудовано средствами пассивной безопасности (детским креслом для перевозки детей) . Мы также просим водителей устанавливать детское кресло, если оно есть в наличии у пассажиров.

В некоторых странах, где работает сервис Bolt, есть отдельная категория авто, оборудованных детскими креслами. Сейчас мы заимствуем опыт и рассматриваем возможность создания отдельной категории авто с детскими креслами в Украине.

Uklon

Мы работаем над сервисным решением этого вопроса. Планируем добавить услугу "детское автокресло" в первом квартале 2020 года. Сейчас можем посоветовать использовать собственное автокресло, если есть такая возможность. Отметим, что водитель несет ответственность за нарушение ПДД, поэтому он имеет возможность отменить поездку в случае отсутствия автокресла. Если у вас нет собственного автокресла, можем посоветовать указывать информацию в поле "пожелания" о том, что планируете поездку с ребенком – так есть вероятность, что вам найдут подходящее авто.

Элит-Такси

Сегодня в ПДД Украины и Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта нет четкого определения понятия термина "специальные средства", которые должны использоваться в транспортных средствах, а понятие "автокресло" не употребляется ни в одном действующем законодательном акте, а потому считаем нецелесообразным устанавливать дополнительные требования и ограничения для клиентов.

Компания "Элит-такси" гарантирует клиентам, которые пользуются нашими услугами, как всегда безопасные и комфортные услуги по перевозке пассажиров и их детей на такси.

Также мы не планируем безосновательно вводить дополнительные тарифы / дополнительную плату за перевозку детей в автомобилях такси. Родители с детьми могут и в дальнейшем без каких-либо препятствий пользоваться услугами службы, как и предыдущие 20 лет стабильной и безопасной работы компании Элит Такси.

Люлька для младенцев очень часто снимается с коляски и может быть закреплена в машине с помощью ремней безопасности.

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Таким образом, в большинстве служб такси могут отказать в перевозке детей без детского кресла, и это зависит скорее от позиции водителя. Конечно, в будущем будут появляться службы такси, которые будут иметь соответствующие кресла, однако здесь есть трудности. Дело в том, что существует по крайней мере три размера детских кресел (для младенцев, дошкольников и бустеры), и возить все три в автомобиле таксисты вряд ли будут.

Поэтому наиболее вероятным будет вариант, когда, пользуясь несовершенством законодательства, водители такси и автобусов с ремнями безопасности закупят специальные средства, которые изменяют направление взрослого ремня для ребенка (см. фото).

Такие продают в китайских интернет-магазинах за 50-100 грн и могут вполне подойти под определение "специальные средства", которые закреплены в ПДД. Конечно, эти "удерживатели" никоим образом не спасут детей при ДТП, однако спасут водителя от штрафа полиции. Таким образом, несовершенство украинского законодательства в очередной раз не решает проблему с безопасностью, а лишь ведет к увеличению расходов граждан.

Напомним, что в центре Киева разогнались до 300 км/ч.