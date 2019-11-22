Позиція служб таксі, опитаних Авто24, суттєво відрізняється – від повного ігнорування норм закону до планів запровадження окремого сервісу.

З 21 листопада в Україні вступив в силу закон, який передбачає штраф за перевезення дитини в автомобілі без спеціальних засобів кріплення. І якщо з приватними автомобілями все зрозуміло (їх власникам потрібно купувати дитячі сидіння для своїх дітей), то з перевезеннями в таксі та іншому громадському транспорті виникають проблеми.

Спочатку звернемось до першоджерела, тобто до Правил дорожнього руху. Згідно п. 21.11 (Б), забороняється перевозити: "дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, — у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля — без використання зазначених спеціальних засобів". Що таке "спеціальні засоби", Правила не пояснюють.

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Далі, статтю 121 Кодексу про адміністративні правопорушення доповнили так: "Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 510 грн), повторне протягом року вчинення порушення – 50 нмдг (850 грн). Штраф має платити водій, який неправильно перевозить дітей.

Таким чином, якщо водій таксі або автобуса, сидіння якого обладнані ременями безпеки, буде перевозити дітей без таких "спецзасобів", патрульний поліцейський зможе йому виписати протокол та накласти штраф.

Для таксистів це не лише додаткові витрати, але й можливі неприємності з начальством – адже у випадку порушення правил дорожнього руху служби таксі карають своїх співробітників додатковими штрафами чи невиплатою преміальних. Тому таксисти швидше відмовляться від перевезення дітей, аніж будуть ризикувати власними фінансами. Однак опитані "Авто24" служби таксі дали різні відповіді на наше запитання щодо практики перевезення дітей в автомобілях таксі.

Коментарі служб таксі для Авто24:

BOLT

Обов’язок водіїв - використовувати засоби пасивної безпеки (дитячі крісла для перевезення дітей, ремені безпеки для самого водія та при перевезенні пасажирів), передбачений саме Правилами дорожнього руху, не змінювався й існує вже досить давно. Відповідно до Умов партнерства для водіїв, усі наші водії повинні повністю та безумовно дотримуватись правил дорожнього руху. Скарги пасажирів на водіїв щодо порушення Правил перевіряються нами дуже ретельно, особливо, якщо це стосується порушення правил використання засобів пасивної безпеки.

Ми завжди рекомендуємо нашим водіям не виконувати поїздки, якщо серед пасажирів є діти до 12 років або діти, зріст яких менше 145 см (навіть у супроводі дорослих), у разі, якщо авто водія не обладнане засобами пасивної безпеки (дитячим кріслом для перевезення дітей). Ми також просимо водіїв встановлювати дитяче крісло, якщо воно є в наявності у пасажирів.

У деяких країнах, де працює сервіс Bolt, є окрема категорія авто, які обладнані дитячими кріслами. Наразі ми запозичуємо досвід та розглядаємо можливість створення окремої категорії авто з дитячими кріслами в Україні.

Uklon

Ми працюємо над сервісним рішенням цього питання. Плануємо додати послугу "дитяче автокрісло" в першому кварталі 2020 року. Наразі можемо порадити використовувати власне автокрісло, якщо є така можливість.

Зазначимо, що водій несе відповідальність за порушення ПДР, тому він має можливість скасувати поїздку у разі відсутності автокрісла. Якщо у вас немає власного автокрісла, можемо порадити вказувати інформацію в полі "побажання" про те, що плануєте поїздку з дитиною — так є ймовірність, що вам буде знайдено відповідне авто.

Еліт-Таксі

Сьогодні в ПДР України та Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту немає чіткого визначення поняття терміну "спеціальні засоби", які повинні використовуватись в транспортних засобах, а поняття "автокрісло" не вживається в жодному чинному законодавчому акті. Тому вважаємо не доцільним встановлювати додаткові вимоги та обмеження для клієнтів.

Компанія “Еліт-Таксі” гарантує клієнтам, які користуються нашими послугами, як завжди безпечні та комфортні послуги з перевезення пасажирів та їх дітей на таксі.

Також ми не плануємо безпідставно вводити додаткові тарифи/додаткову плату за перевезення дітей в автомобілях таксі. Батьки з дітьми можуть і надалі без будь-яких перешкод користуватись послугами служби, як і попередні 20 років стабільної та безпечної роботи компанії Еліт Таксі.

Люлька для немовлят дуже часто знімається з коляски та може бути закріплена в машині за допомогою ременів безпеки.

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Таким чином, в більшості служб таксі можуть відмовитись від перевезення дітей без дитячого крісла, і це залежить швидше від позиції водія. Звичайно, в майбутньому будуть з'являтись служби таксі, які матимуть відповідні крісла, однак тут є трудності. Справа в тому, що існує принаймні три розміри дитячих крісел (для немовлят, дошкільнят та бустери), і возити всі три в автомобілі таксисти навряд чи будуть.

Тому найбільш ймовірним буде варіант, коли, користуючись недосконалістю законодавства, водії таксі та автобусів з ременями безпеки закуплять спеціальні засоби, які змінюють напрям дорослого ремня для дитини (див. фото).

Такі продають в китайських інтернет-магазинах за 50-100 грн і вони можуть цілком підійти під визначення "спеціальні засоби", які закріплені в ПДД. Певна річ, ці "втримувачі" жодним чином не врятують дітей при ДТП, однак врятують водія від штрафу поліції. Таким чином, недосконалість українського законодавства в черговий раз не вирішує проблему з безпекою, а лише веде до збільшення витрат громадян.

Нагадаємо, що в центрі Києва розігнались до 300 км/год.