По 100 долларов за отзыв на каждую из восьми частей "Форсаж", плюс спин-офф "Хоббс и Шоу".

Похоже на работу мечты: смотришь фильмы на любимую тему, пишешь отзыв и получаешь девятьсот долларов. Если повезет стать лучшим, конечно.

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Дилер Yonkers Honda, торгующий подержанными машинами японской марки, объявил конкурс на лучшие рецензии франшизы Fast & Furious. По условиям конкурса, необходимо пересмотреть все фильмы, разместить рецензии в блоге компании, а также рассказать об этом своим друзьям в Facebook и Twitter. Работы принимаются до 6 мая, а победитель будет объявлен 8 мая.

Кроме денежного приза в размере 900 долларов, победитель получит коллекционное собрание из восьми первых фильмов и копию Hobbs & Shaw. Список поощрительных призов также включает несколько коллекционных сборников фильмов "Форсаж", энергетические напитки и приглашение на премьерные показы "Неудержимой саги" в кинотеатре. К сожалению, по условиям конкурса, к участию допускаются только совершеннолетние граждане или постоянные жители США.

Напомним, девятый фильм серии – F9 Fast Saga / "Форсаж 9: Безудержная сага" – выйдет на экраны 21 мая. Вместе с спин-оффом "Хоббс и Шоу" это будет десятая картина цикла, предпоследняя – студия Universal уже объявила о работе над заключительной лентой "Форсаж 10".

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