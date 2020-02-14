По 100 доларів за відгук на кожну з восьми частин "Форсаж", плюс спін-офф "Хоббс і Шоу".

Схоже на роботу мрії: дивишся фільми на улюблену тему, пишеш відгук і отримуєш дев’ятсот доларів. Якщо пощастить стати кращим, звісно.

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Дилер Yonkers Honda, що торгує вживаними машинами японської марки, оголосив конкурс на кращі рецензії франшизи Fast & Furious. За умовами конкурсу, необхідно передивитись усі фільми, розмістити рецензії у блозі фірми, а також розповісти про це своїм друзям у Facebook та Twitter. Роботи приймаються до 6 травня, а переможець буде оголошений 8 травня.

Окрім грошового призу в розмірі 900 доларів, переможець отримає колекційне зібрання з восьми перших фільмів та копію Hobbs & Shaw. Список заохочувальних призів також включає кілька колекційних збірок фільмів “Форсаж”, енергетичні напої та запрошення на прем’єрні покази “Нестримної саги” у кінотеатрі. На жаль, за умовами конкурсу, до участі допускаються лише повнолітні громадяни чи постійні жителі США.

Нагадаємо, дев’ятий фільм серії – F9 Fast Saga / “Форсаж 9: Нестримна сага” – вийде на екрани 21 травня. Разом зі спін-оффом “Хоббс і Шоу” це буде десята картина циклу, передостання – студія Universal вже оголосила про роботу над заключною стрічкою “Форсаж 10”.

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