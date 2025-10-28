Дизайнер показал, как может выглядеть новый BMW X1 Neue Klasse: фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на производство, актуальная версия X1 базируется на платформе UKL2, которую она делит с BMW 2 Series Active Tourer и MINI Countryman. Модель предлагается как с ДВС, так и в полностью электрическом исполнении iX1. Последний оснащается батареей емкостью 64,7 кВт-ч и выпускается в вариантах на 201 или 309 лошадиных сил.

Впрочем, после дебюта нового BMW iX3 второго поколения с дизайном Neue Klasse ситуация меняется. Инсайдеры уже подтвердили, что следующее поколение iX1, запланированное на 2027–2028 годы, получит совершенно новую архитектуру, разработанную исключительно для электромобилей. Версия с бензиновыми и дизельными моторами останется на нынешней платформе, тогда как электрический iX1 станет полноценным представителем нового поколения BMW.

Как пишет Autoevolution, недавно дизайнер Avarvarii Automotive Artworks представил собственное видение будущего iX1. По его версии, кроссовер получит полностью обновленный облик в духе Neue Klasse - с более агрессивными пропорциями, черными вертикальными решетками, ровными дверными ручками, четко выраженными колесными арками и изящной линией крыши. В визуализации дизайнер выбрал цвет Burnt Orange Metallic, который подчеркивает динамичный характер модели.

Ожидается, что BMW iX1 Neue Klasse получит задний привод в базовой версии, двухмоторную конфигурацию в старшей, а также 800-вольтовую электрическую архитектуру - как у старших моделей BMW. Внутри предусмотрена новая система Panoramic iDrive, и последняя версия ОС BMW.

Хотя пока это лишь концептуальные предположения, эксперты прогнозируют стартовую цену на уровне до £40 000 в Великобритании, то есть около $53 000 в США. И если рендеры окажутся хоть наполовину точными, будущий BMW iX1 Neue Klasse может стать одним из самых ярких компактных электрокроссоверов своего класса.