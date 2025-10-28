Дизайнер показав, як може виглядати новий BMW X1 Neue Klasse: фото, відео

Щоб зменшити витрати на виробництво, актуальна версія X1 базується на платформі UKL2, яку вона ділить із BMW 2 Series Active Tourer і MINI Countryman. Модель пропонується як із ДВЗ, так і у повністю електричному виконанні iX1. Останній оснащується батареєю ємністю 64,7 кВт-год і випускається у варіантах на 201 або 309 кінських сил.

Читайте також: Перший колекціонер отримав унікальний BMW Skytop за $580 000: фото

Втім, після дебюту нового BMW iX3 другого покоління з дизайном Neue Klasse ситуація змінюється. Інсайдери вже підтвердили, що наступне покоління iX1, заплановане на 2027–2028 роки, отримає абсолютно нову архітектуру, розроблену виключно для електромобілів. Версія з бензиновими та дизельними моторами залишиться на нинішній платформі, тоді як електричний iX1 стане повноцінним представником нового покоління BMW.

Як пише Autoevolution, нещодавно дизайнер Avarvarii Automotive Artworks представив власне бачення майбутнього iX1. За його версією, кросовер отримає повністю оновлений вигляд у дусі Neue Klasse — з агресивнішими пропорціями, чорними вертикальними решітками, рівними дверними ручками, чітко вираженими колісними арками та витонченою лінією даху. У візуалізації дизайнер обрав колір Burnt Orange Metallic, який підкреслює динамічний характер моделі.

Очікується, що BMW iX1 Neue Klasse отримає задній привід у базовій версії, двомоторну конфігурацію у старшій, а також 800-вольтову електричну архітектуру — як у старших моделей BMW. Усередині передбачена нова система Panoramic iDrive, і остання версія ОС BMW.

Також цікаво: 1100-сильний M2 дрифтить на заводі BMW у Мюнхені: відео

Хоча поки що це лише концептуальні припущення, експерти прогнозують стартову ціну на рівні до £40 000 у Великій Британії, тобто близько $53 000 у США. І якщо рендери виявляться хоч наполовину точними, майбутній BMW iX1 Neue Klasse може стати одним із найяскравіших компактних електрокросоверів свого класу.