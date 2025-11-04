Дизайнер показал воображаемый Honda Odyssey со стилем Prelude: фото, видео

Как пишет Carscoops, художник Digimods Design переосмыслил популярный минивэн, добавив ему стилистики, присущей спортивным моделям Honda. В основе визуальной работы - текущая американская спецификация Odyssey, но с многочисленными обновлениями, которые меняют общее восприятие автомобиля.

Самые заметные изменения касаются передней части. Odyssey получил светодиодные фары в стиле Prelude, переработанную решетку радиатора с четкими горизонтальными линиями и обновленный передний бампер с воздухозаборниками от CR-V e:FCEV, что добавляют более спортивного вида. Профиль минивэна остался узнаваемым - с характерной “плавающей” линией крыши и раздвижными дверями, - но дизайнеры добавили четкие контуры и более стремительный силуэт.

Задняя часть выглядит не менее эффектно: полноразмерная светодиодная полоса фонарей, черная декоративная вставка и элемент бампера, стилизованный под диффузор, намекают на динамику, которой Odyssey обычно избегает. Единственный недостаток рендера - отсутствие настоящих задних дверей, открывающихся вниз.

Если бы подобный проект стал реальностью, идеальным вариантом силовой установки был бы гибрид e:HEV, который соединил бы эффективность электротяги с мощностью, необходимой для тяжелого семейного минивэна. Такая система могла бы стать альтернативой нынешнему 3,5-литровому V6, обеспечивая более низкий расход топлива без потери тяги.

Honda Odyssey 2025

Текущее поколение Honda Odyssey дебютировало в 2017 году, получило обновления в 2020 и 2024 годах и, вероятно, останется на конвейере еще несколько лет до полного редизайна. Его основными конкурентами на рынке остаются Toyota Sienna, Chrysler Pacifica, Voyager и Kia Carnival.

Хотя цифровой проект Digimods Design вряд ли доберется до серийного производства, он наглядно демонстрирует, как сочетание семейного практицизма с духом Prelude могло бы оживить сегмент минивэнов и добавить ему спортивного шарма.