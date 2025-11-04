Дизайнер показав уявний Honda Odyssey зі стилем Prelude: фото, відео

Як пише Carscoops, художник Digimods Design переосмислив популярний мінівен, додавши йому стилістики, властивої спортивним моделям Honda. В основі візуальної роботи — поточна американська специфікація Odyssey, але з численними оновленнями, які змінюють загальне сприйняття автомобіля.

Найпомітніші зміни стосуються передньої частини. Odyssey отримав світлодіодні фари у стилі Prelude, перероблену решітку радіатора з чіткими горизонтальними лініями та оновлений передній бампер із повітрозабірниками від CR-V e:FCEV, що додають більш спортивного вигляду. Профіль мінівена залишився впізнаваним — з характерною “плаваючою” лінією даху та розсувними дверима, — але дизайнери додали чіткі контури та більш стрімкий силует.

Задня частина виглядає не менш ефектно: повнорозмірна світлодіодна смуга ліхтарів, чорна декоративна вставка та елемент бампера, стилізований під дифузор, натякають на динаміку, якої Odyssey зазвичай уникає. Єдиний недолік рендера — відсутність справжніх задніх дверей, що відкриваються вниз.

Якби подібний проєкт став реальністю, ідеальним варіантом силової установки був би гібрид e:HEV, який поєднав би ефективність електротяги з потужністю, необхідною для важкого сімейного мінівена. Така система могла б стати альтернативою нинішньому 3,5-літровому V6, забезпечуючи нижчу витрату пального без втрати тяги.

Honda Odyssey 2025

Поточне покоління Honda Odyssey дебютувало у 2017 році, отримало оновлення у 2020 та 2024 роках і, ймовірно, залишиться на конвеєрі ще кілька років до повного редизайну. Його основними конкурентами на ринку залишаються Toyota Sienna, Chrysler Pacifica, Voyager та Kia Carnival.

Хоча цифровий проєкт Digimods Design навряд чи дістанеться до серійного виробництва, він наочно демонструє, як поєднання сімейного практицизму з духом Prelude могло б оживити сегмент мінівенів і додати йому спортивного шарму.