Жюри из известных дизайнеров оценивало "серийные автомобили стоимостью более 60 000 евро, которые демонстрируют спортивный дизайн и выдающиеся характеристики". Победителем в этой категории стал автомобиль с тиражом в 40 единиц и ценником более 4 миллионов евро, который никогда не выедет на дороги.

Марка Bugatti представила Bolide, как трековый автомобиль в октябре 2020 года. В августе этого года французский производитель показал серийную версию Bolide, ограниченную всего 40 единицами и с ценой более 4 миллионов евро за каждую машину. Гиперкар предназначен исключительно для трека и теоретически является одним из самых быстрых авто на планете, хотя не получил ни одного официального рекорда. Но по крайней мере одна награда у него уже есть.

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Авторитетное жюри одного из самых престижных дизайнерских конкурсов в мире признало Bolide самым красивым автомобилем современности в категории "гиперкар". Французский гиперкар оставил позади трех других финалистов. Объявление состоялось на 36-м Festival Automobile International в Париже.

Победителями в других категориях стали следующие авто:

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti