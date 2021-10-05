Журі з відомих дизайнерів оцінювало "серійні автомобілі вартістю понад 60 000 євро, які демонструють спортивний дизайн та видатні характеристики". Переможцем у цій категорії став автомобіль з тиражем у 40 одиниць і цінником понад 4 мільйони євро, який ніколи не виїде на дороги.

Марка Bugatti представила Bolide, як трековий автомобіль у жовтні 2020 року. У серпні цього року французький виробник показав серійну версію Bolide, обмежену лише 40 одиницями та з ціною понад 4 мільйони євро за кожну машину. Гіперкар призначений виключно для треку і теоретично є одним з найшвидших авто на планеті, хоча не здобув жодного офіційного рекорду. Та принаймні одна нагорода в нього вже є.

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Авторитетне журі одного з найпрестижніших дизайнерських конкурсів у світі визнало Bolide найгарнішим автомобілем сучасності у категорії “гіперкар”. Французький гіперкар залишив позаду трьох інших фіналістів. Оголошення відбулось на 36-му Festival Automobile International у Парижі.

Переможцями конкурсу в інших категоріях стали наступні авто:

Фото: Bugatti Bolide / Bugatti