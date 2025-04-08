Для чего на фронте странная машина "Морока" с двумя кабинами

Гусеничные машины Morooka PC-065B трудятся в подразделениях Сил обороны уже более двух лет. Об этой модели редакция Авто24 рассказывала еще 29 декабря 2023 года. Недавно ее еще раз заметили на передовой.

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Эти машины помогают в логистике и строительстве фортификационных укреплений. Фактически PC-065B – гражданская машина. Она не имеет брони, не несет вооружения.

Фото: сайт rikuzi-chousadan.com

Однако отличия у военной версии существуют. Если в гражданской Morooka PC-065B имеет одну одноместную кабину, то в военной размещены две независимые. Между их салонами в транспортное положение укладывается стрела манипулятора. КМУ с операционной способностью поднятия 2,2 тонны груза может в транспортном положении лежать продольно вперед между кабинами, так и продольно над кузовом, если там не мешает груз. Пост управления краном размещен слева за кабиной.

В межкабинном пространстве размещена моторная ниша. Morooka PC-065B комплектуется 6-цилиндровым двигателем Komatsu мощностью 143 л.с. Этого вполне достаточно для ходовой гусеничной базы и для гидравлической станции, служащей приводом для КМУ, цилиндра самосвальной платформы или бульдозерного отвала и тросовой лебедки, которые ставят по опции.

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Кузовная платформа (см. видео ниже) с задней разгрузкой рассчитана как на сыпучие, так и кусковые, пакетные или наволочные грузы весом не более 3 тонн. Машину размером 4,8х2,1х1,95 м и массой 4,9 т сделано так, что впереди при необходимости можно разместить бульдозерное оборудование для земляных работ, расчистки территории от обломков или при строительстве каких-то инженерных фортификационных сооружений.

В условиях военного времени такая машина во фронтовой и прифронтовой зоне незаменима. В Украину эта техника пришла в гуманитарной обертке. Это связано с тем, что боевую технику ни дарить, ни продавать Япония не может, поскольку конституционная статья 9 запрещает экспортировать летальное оружие или непосредственно участвовать в военных конфликтах.

Именно поэтому Япония сделала акцент на невоенной помощи, гуманитарной и экономической поддержке. За три года Япония выделила Украине около 10 миллиардов долларов помощи.

Сколько таких машин стоит на балансе Сил обороны, точно неизвестно. Главное, что они есть. Это подтверждено видео, что на днях появилось в сети (см. внизу). Там на прифронтовой дороге украинский экипаж Morooka PC-065B угощают домашним компотом и сладостями. Что попросил сельский трудяга на замену – тронуло до слез.