Для чого на фронті дивна машина "Морока" з двома кабінами

Гусеничні машини Morooka PC-065B трудяться у підрозділах Сил оборони вже понад два роки. Про цю модель редакція Авто24 розповідала ще 29 грудня 2023 року. Нещодавно її ще раз помітили на передовій.

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Ці машини допомагають в логістиці та будівництві фортифікаційних укріплень. Фактично PC-065B – цивільна машина. Вона не має броні, не несе озброєння.

Фото: сайт rikuzi-chousadan.com

Однак відмінності у військової версії існують. Якщо в цивільній Morooka PC-065B має одну одномісну кабіну, то у військовій розміщено дві незалежні. Між їх салонами в транспортне положення вкладається стріла маніпулятора. КМУ з операційною спроможністю підняття 2,2 тонни вантажу може в транспортному положенні лежати поздовжньо вперед між кабінами, так і поздовжньо над кузовом, якщо там не заважає вантаж. Пост управління краном розміщено ліворуч за кабіною.

В міжкабінному просторі розміщена моторна ніша. Morooka PC-065B комплектується 6-циліндровим двигун Komatsu потужністю 143 к.с. Цього цілком достатньо для ходової гусеничної бази та для гідравлічної станції, що слугує приводом для КМУ, циліндра самоскидної платформи чи бульдозерного відвалу і тросової лебідки, які ставлять по опції.

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Кузовна платформа (див. відео нижче) з заднім розвантаженням розрахована як на сипучі, так і кускові, пакетні чи наволочні вантажі вагою не більше 3 тонн. Машину розміром 4,8х2,1х1,95 м та масою 4,9 т зроблено так, що попереду при потребі можна розмістити бульдозерне обладнання для земляних робіт, розчищення території від уламків чи при будівництві якихось інженерних фортифікаційних споруд.

В умовах воєнного часу така машина у фронтовій та прифронтовій зоні незамінна. До України ця техніка прийшла в гуманітарній обгортці. Це пов’язано з тим, що бойову техніку ні дарувати, ні продавати Японія не може, оскільки конституційна стаття 9 забороняє експортувати летальну зброю або безпосередньо брати участь у військових конфліктах.

Саме тому Японія зробила акцент на невійськовій допомозі, гуманітарній та економічній підтримці. За три роки Японія виділила Україні близько 10 мільярдів доларів допомоги.

Скільки таких машин стоїть на балансі Сил оборони, достеменно невідомо. Головне, що вони є. Це підтверджено відео, що днями з’явилося в мережі (див. внизу). Там на прифронтовій дорозі український екіпаж Morooka PC-065B пригощають домашнім компотом та солодощами. Що попросив сільський трудяга на заміну – зворушило до сліз.