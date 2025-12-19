Для чего прифронтовой Харьков купил столько машин Karcher

Весь спецтранспорт будет эксплуатировать коммунальное предприятие "Дорремстрой". Об этом сообщил Харьковский горсовет на своей ТГ-странице. В коммунальной службе таким приобретением довольны, ведь все малолитражные машины являются всесезонными.

Единственное отличие зимней эксплуатации в том, что в мороз здесь не будет использоваться вода оросительной системы для пылепоглощения. Зато снег можно убирать как классическими передними боковыми конусными щетками на манипуляторных штангах или одной цилиндрической метлой по центру или фронтальным снегоочистительным отвалом.

Читайте также Харьков закупил тракторцы, каждый из которых заменит восемь коммунальщиков

Операционист широкого профиля

Вакуумно-подметальные машины Karcher являются многофункциональными и обеспечивают уборку тротуаров от мусора, листьев, снега, нанесение противогололедных материалов, а также вакуумную очистку городских территорий.

В релизе не указывается модель, но по фото и видео видно, что здесь самоходное шасси Kärcher модели MC 130. Она разработана для летней уборки и зимнее обслуживание как пешеходных зон, так и улиц.

Бункеры на 1000 литров собранного мусора можно выгружать в мультилифтовые контейнеры для дальнейшего вывоза на полигон. Фото: мэрия Харькова

Летом орошает, подметает и собирает...

Фронтальный рабочий инструментарий здесь представлен двумя раздвижными боковыми щетками. Операционная ширина уборки за один проход держится в пределах 2,45 см.

Мусор при подметании накапливается в бункере, внутренний объем которого доведен до 1000 литров. Для орошения и минимизации образования пыли от работы щеток здесь есть оросительная система с направленными в зону подметания форсунками.

Читайте также В Харьков пришла техника в непривычном для наших коммунальных машин цвете

Вода подается под регулируемым давлением из 195-литрового бака. Подметание ведется на средней скорости в пределах 10 км/ч.

...а зимой наоборот – рассыпает

На видео видно отдельные версии с также немецкими надстройками фирмы Fiedler для зимнего обслуживания пешеходных зон. Они имеют бункер брезентовой крышей для защиты материала от непогоды и шнековую систему для посыпки поверхности асфальта или тротуарной плитки смесью из песка и соли.

Механический способ борьбы с гололедом по плотности посыпки регулируется водителем, механизм посыпки имеет для этого специальный дозатор. Ширина разбрасывания регулируется от 1,00 до 8,00 метров.

Немецкая надстройка Fiedler для зимнего содержания тротуарных зон, придомовых территорий и улиц. Скриншот: Авто24

Малолитражки коммунальной универсальности

Базовое шасси Kärcher MC 130 комплектуется дизельным 4-цилиндровым двигателем Kubota/Yanmar мощностью от 42 до 66 л.с. Моторная зависимость диктуется заказчиком в соответствии с условиями эксплуатации, рельефа и климатической зоны.

Читайте также Нюрнберг и Варшава передают Харькову пассажирский транспорт

В отношении машин для Харькова о силовом потенциале ничего не сказано. Из открытых источников известно, что машина снаряженной массой 2000 кг и габаритами 3950 x 1200 x 1990 мм имеет полный гидростатический привод. В транспортном режиме развивает максимальную скорость 40 км/ч.

Kärcher от себя сделал подарок прифронтовому городу

Специалисты коммунхоза "Шляхрембуд" отмечают, что использование этой техники позволит повысить эффективность содержания городской инфраструктуры и облегчить работу коммунальщиков: даже в прифронтовых условиях город должен радовать горожан чистотой и хорошим санитарным состоянием.

Прицепная помпа Kärcher такого исполнения ранее в Харьков не поступала, но теперь будет и без работы не будет стоять. Фото: мэрия Харькова

В коммунхозе также похвасталась бонусом от поставщика: представительство Kärcher в рамках сотрудничества с городом подарило предприятию прицепной аппарат для мытья высоким давлением. Поэтому свой транспорт, памятники, перила мостов и другие объекты коммунальной собственности будет чем мыть.