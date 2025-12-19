Для чого прифронтовий Харків купив стільки машин Karcher

Увесь спецтранспорт експлуатуватиме комунальне підприємство "Шляхрембуд". Про це повідомила Харківська міськрада на своїй ТГ-сторінці. У комунальній службі таким придбанням вдоволені, адже усі малолітражні машини є всесезонними.

Єдина відмінність зимової експлуатації в тому, що в мороз тут не буде використовуватися вода зрошувальної системи для пилопоглинання. Натомість сніг можна прибирати як класичними передніми боковими конусними щітками на маніпуляторних штангах чи однією циліндричною мітлою по центру або ж фронтальним снігоочисним відвалом.

Операціоніст широкого профілю

Вакуумно-підмітальні машини Karcher є багатофункціональними й забезпечують прибирання тротуарів від сміття, листя, снігу, нанесення протиожеледних матеріалів, а також вакуумне очищення міських територій.

У релізі не вказується модель, але з фото та відео видно, що тут самохідне шасі Kärcher моделі MC 130. Вона розроблена для літнього прибирання та зимове обслуговування як пішохідних зон, так і вулиць.

Бункери на 1000 літрів зібраного сміття можна вивантажувати у мультиліфтові контейнери для подальшого вивезення на полігон. Фото: мерія Харкова

Влітку зрошує, підмітає й збирає…

Фронтальний робочий інструментарій тут представлено двома розсувними боковими щітками. Операційна ширина прибирання за один прохід тримається в межах 2,45 см.

Сміття при підмітанні накопичується в бункері, внутрішній об'єм якого доведено до 1000 літрів. Для зрощування зони підмітання та мінімізації утворення пилу від роботи щіток тут є зрошувальна система з направленими у місце підмітання форсунками.

Вода подається під тиском з 195-літрового бака. Підмітання ведеться на середній швидкості десь в межах 10 км/год.

…а зимою навпаки – розсипає

На відео видно окремі версії з також німецькими надбудовами фірми Fiedler для зимового обслуговування пішохідних зон. Вони мають бункер брезентовим складним дахом для захисту матеріалу від негоди та шнекову систему для посипання поверхні асфальту чи тротуарної плитки сумішшю з піску та солі.

Механічний спосіб боротьби з ожеледицею за щільністю посипання регулюється водієм, механізм посипання має для цього спеціальний дозатор. Ширина розкидання регулюється від 1,00 до 8,00 метрів.

Німецька надбудова Fiedler для зимового утримання тротуарних зон, прибудинкових територій та вулиць. Скриншот: Авто24

Малолітражки комунальної універсальності

Базове шасі Kärcher MC 130 комплектується дизельним 4-циліндровим двигуном Kubota/Yanmar потужністю від 42 до 66 к.с. Моторна залежність диктується замовником відповідно до умов експлуатації, рельєфу та кліматичної зони.

Стосовно машин для Харкова про силовий потенціал нічого не сказано. З відкритих джерел відомо, що машина спорядженою масою 2000 кг та габаритами 3950 x 1200 x 1990 мм має повний гідростатичний привід. В транспортному режимі розвиває максимальну швидкість 40 км/год.

Kärcher від себе зробив подарунок прифронтовому місту

Спеціалісти комунгоспу "Шляхрембуд" зазначають, що використання цієї техніки дозволить підвищити ефективність утримання міської інфраструктури та полегшити роботу комунальників: навіть у прифронтових умовах місто має радувати містян чистотою та гарним санітарним станом.

Причіпна помпа Kärcher такого виконання раніше у Харків не надходила, але тепер буде і без роботи не стоятиме. Фото: мерія Харкова

У комунгоспі також похвалилася бонусом від постачальника: представництво Kärcher у межах співпраці з містом подарувало підприємству причіпний апарат для миття високим тиском. Відтак свій транспорт, пам'ятники, поруччя мостів та інші об'єкти комунальної власності буде чим мити.