Для чего в коммерческом VW IDBuzz Cargo устанавливают непрозрачные стеклянные окна

Благодаря немалому количеству дополнительных аксессуаров, заводскому обвесу и окнам-обманкам VW наделил фургон ID.Buzz Cargo более спортивным стилем, чем ID.Buzz GTX. О такой новости сообщает valleiautogroep.nl и другие специализированные ресурсы.

В опционном приложении привлекают внимание обвес, 20-дюймовые колеса, черные значки и панели, выглядящие как стекло. Это все для тех покупателей, которым нужно возить грузы не только быстро, но и стильно.

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В помощь таким поклонникам VW открыл доступ к опциональному пакету аксессуаров.

Ранее замену аккумулятора в автомобиле можно было осуществить самостоятельно. В современных автомобилях нужно не только точно подобрать АКБ, но и нередко откалибровать электрическую систему. Это под силу только профессиональным электрикам, которые работают на современном оборудовании. Например, на Бош Авто Сервис. Рекламная информация

Фото: Volkswagen

В чем же тогда секрет "стеклянных панелей", делающих ID.Buzz Cargo похожим на пассажирскую версию ID.Buzz с тонированными окнами? Как бы они красиво не воспринимались, но они не выполняют никаких функциональных целей, поскольку наносятся поверх панелей в цвет кузова.

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Опционный Styling-пакет имеет набор в нескольких позициях – передний сплиттер, защитные боковые пороги и шикарный задний спойлер. Обвес дополнительно сочетается с пакетом Red Accent, добавляя немного цвета переднему бамперу и корпускам зеркал. Не забыли разработчики и о защите заднего бампера.

Фото: Volkswagen

В комплектации VW ID.Buzz Cargo силовыми агрегатами есть выбор из трех вариантов. В версии с одним двигателем и задним приводом вырабатывают 168 л.с. (125 кВт / 170 л.с.) и 282 л.с. (210 кВт / 286 л.с.) соответственно, тогда как модель с двойным двигателем AWD подходит для 335 л.с. (250 кВт / 340 л.с.).

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Что касается цены, то стоимость визуальных обновлений стоит:

1795 евро за пакет стиля;

1790 евро за 20-дюймовые легкосплавные диски;

695 евро за стеклянные панели;

495 евро за пакет Red Accent

305 евро за черные значки.

Суммарно спортивное оформление обойдется в 5 080 евро (5 400 долларов). Это, конечно, кроме цены на VW ID.Buzz Cargo, что стартует в Нидерландах от 39 990 евро (42 500 долларов).