Для чого в комерційному VW ID.Buzz Cargo встановлюють непрозорі скляні вікна

Завдяки чималій кількості додаткових аксесуарів, заводському обвісу та вікнам-обманкам VW наділив фургон ID.Buzz Cargo більш спортивним стилем, ніж ID.Buzz GTX. Про таку новину повідомляє valleiautogroep.nl та інші спеціалізовані ресурси.

В опційному додатку привертають увагу обвіс, 20-дюймові колеса, чорні значки та панелі, що виглядають як скло. Це все задля тих покупців, котрим потрібно возити вантажі не лише швидко, але й стильно.

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На допомогу таким шанувальникам VW відкрив доступ до опціонального пакета аксесуарів.

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

Фото: Volkswagen

У чому ж тоді секрет "скляних панелей", що роблять ID.Buzz Cargo схожим на пасажирську версію ID.Buzz із тонованими вікнами? Як би вони гарно не сприймалися, але вони не виконують жодних функціональних цілей, оскільки наносяться поверх панелей у колір кузова.

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Опційний Styling-пакет має набір в кількох позиціях – передній спліттер, захисні бічні пороги та шикарний задній спойлер. Обвіс додатково поєднується з пакетом Red Accent, додаючи трохи кольору передньому бамперу та корпускам дзеркал. Не забули розробники й про захист заднього бампера.

Фото: Volkswagen

В комплектації VW ID.Buzz Cargo силовими агрегатами є вибір з трьох варіантів. У версії з одним двигуном і заднім приводом виробляють 168 к.с. (125 кВт / 170 к.с.) і 282 к.с. (210 кВт / 286 к.с.) відповідно, тоді як модель з подвійним двигуном AWD підходить для 335 к.с. (250 кВт / 340 к.с.).

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Щодо ціни, то вартість візуальних оновлень коштує:

1795 євро за пакет стилю;

1790 євро за 20-дюймові легкосплавні диски;

695 євро за скляні панелі;

495 євро за пакет Red Accent

305 євро за чорні значки.

Сумарно спортивне оформлення обійдеться у 5 080 євро (5 400 доларів). Це, звісно, крім ціни на VW ID.Buzz Cargo, що стартує у Нідерландах від 39 990 євро (42 500 доларів).