Для Украины шведы заказали 18 "Лучников" на ходовой Rheinmetall HX2 8×8

В запланированной поставке под условия Украины изменили конфигурацию "Лучника". Законтрактованные на поставку в 2026 году самоходки вместо оригинального собственного шасси Volvo A30D 6×6 будут построены на ходовой Rheinmetall MAN HX2 8×8.

Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве Швеции сообщил специализированный бельгийский ресурс Army Recognition. Вместе с самоходками будут поставлены и 155-мм боеприпасы.

Отмечается, что эти 18 гаубиц дополняют 18 систем, разрешенных в марте 2025 года в рамках 18-го пакета поддержки Швеции, что доводит общее количество недавно изготовленных Archer, предназначенных для Украины, до 36. С восемью единицами, переданными из шведских запасов в ноябре 2023 года, парк "Лучников" Украины сейчас составляет 44 единицы.

О самой гаубице на самоходном шасси сообщается, что она полностью автоматизирована. Система Archer с пушкой L52 имеет магазин на 21 снаряд и 126 модульных пороховых зарядов.

Операционная способность рассчитана на быстрый цикл стрельбы. Archer вступает в действие менее чем за 30 секунд, после чего дает залпы из трех снарядов примерно за 20 секунд.

Выстреливает интенсивные очереди из 21 снаряда примерно за три минуты и выдает длительную скорострельность из 54 снарядов в течение 35 минут, а затем перемещается через аналогично короткие интервалы, чтобы уменьшить влияние контрбатарейного огня.

Шасси с надстройкой артсистемы имеет бронированную кабину, защищающую экипаж от стрелкового оружия и осколков мин и снарядов. 13-тонная ходовая с колесной формулой 8x8 и двигателем с потенциалом от 440 л.с. способна на одной заправке преодолеть от 500 до 800 км, все зависит от дорожных условий.

В шведском министерстве обороны объяснили, что решение увеличить общий арсенал украинских систем Archer до упомянутых выше 44 единиц было принято на основе прямых отзывов от украинских артиллерийских подразделений, которые предоставили несколько примеров эффективности системы против российских войск. Теперь в парке "Лучников" станет еще больше.

Также сообщается, что Вооруженные силы Швеции также планируют передать Украине 500 мотоциклов, грузовиков и тягачей.