Для України шведи замовили 18 "Лучників" на ходовій Rheinmetall HX2 8×8

У запланованому постачанні під умови України змінили конфігурацію "Лучника". Законтрактовані на постачання у 2026 році самохідки замість оригінального власного шасі Volvo A30D 6×6 будуть побудовані на ходовій Rheinmetall MAN HX2 8×8.

Про це з посиланням на власні джерела в оборонному відомстві Швеції повідомив спеціалізований бельгійський ресурс Army Recognition. Разом з самохідками будуть поставлені й 155-мм боєприпаси.

Зазначається, що ці 18 гаубиць доповнюють 18 систем, дозволених у березні 2025 року в рамках 18-го пакету підтримки Швеції, що доводить загальну кількість нещодавно виготовлених Archer, призначених для України, до 36. З вісьмома одиницями, переданими зі шведських запасів у листопаді 2023 року, парк "Лучників" України зараз становить 44 одиниці.

Про саму гаубицю на самохідному шасі повідомляється, що вона повністю автоматизована. Система Archer з гарматою L52 має магазин на 21 снаряд та 126 модульних порохових зарядів.

Операційна спроможність розрахована на швидкий цикл стрільби. Archer вступає в дію менш ніж за 30 секунд, після чого дає залпи з трьох снарядів приблизно за 20 секунд.

Вистрілює інтенсивні черги з 21 снаряда приблизно за три хвилини та видає тривалу скорострільність з 54 снарядів протягом 35 хвилин, а потім переміщується через аналогічно короткі інтервали, щоб зменшити вплив контрбатарейного вогню.

Шасі з надбудовою артсистеми має броньовану кабіну, що захищає екіпаж від стрілецької зброї та уламків мін й снарядів. 13-тонна ходова з колісною формулою 8x8 та двигуном з потенціалом від 440 к.с. спроможна на одній заправці подолати від 500 до 800 км, все залежить від дорожніх умов.

У шведському міністерстві оборони пояснили, що рішення збільшити загальний арсенал українських систем Archer до згаданих вище 44 одиниць було прийнято на основі прямих відгуків від українських артилерійських підрозділів, які надали кілька прикладів ефективності системи проти російських військ. Тепер у парку "Лучників" стане ще більше.

Також повідомляється, що Збройні сили Швеції також планують передати Україні 500 мотоциклів, вантажівок та тягачів.