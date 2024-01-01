Для укрощения огня на высоте немцы подогнали "телескоп" на шасси MAN

Машину на шасси MAN в рамках проекта "Поддержка государственного и муниципального управления чрезвычайными ситуациями в Украине" передали спасателям представители немецкого общества международного сотрудничества в Украине (GIZ Ukraine).

Об этом событии рассказывается на ФБ-странице GIZ Ukraine: Resilient Society и официальном сайте ГСЧС Украины.

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В коротком сообщении не указывается ни модель автомобиля, ни производитель надстройки. Однако с фото и видеосюжета четко просматриваются черты ходовой MAN TGS 33.400 и надстройки Rosenbaurer (Австрия).

Фото: ГСЧС Украины

Если ходовая TGS 33.400 с колесной формулой 6х4 (мощность двигателя 294 кВт/400 л.с., полный вес 26 000 кг) в Украине хорошо известна в подразделениях ГСЧС, строительных организациях, транспортно-логистических компаниях, то надстройка воздушно-пенного тушения с 22-метровой телескопической 4-секционной стрелой – малоизученная и вообще редкая. В Украине таких 22-метровых "телескопов" только две единицы.

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Телескопическая установка пожаротушения управляется как с поста на шасси, так и с поясного пульта управления. Смесь производит как из собственного резервуара воды, так и из подключенных внешних автоцистерн. А вот порошки для пенообразователя она использует для станции только из собственных запасов.

Здесь задействована электронно управляемая система предварительного смешивания пены, которая автоматически регулирует количество пеноконцентрата в соответствии с потоком воды помпы и установленной скорости дозирования. В зависимости от заданной рецептуры возможна подача до 10 или 15 кг порошка в секунду.

Фото: ГСЧС Украины

В непрерывном операционном режиме, когда запасы воды используются из внешних резервуаров, припасы порошка приходится постоянной пополнять.

Полтавщина такую машину получила для эффективного реагирования на пожары, особенно на объектах промышленности и нефтегазового комплекса, постоянно подвергаются вражеским атакам.

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Проект "Поддержка государственного и муниципального управления чрезвычайными ситуациями в Украине" реализуется по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ (BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Он является частью программы помощи для развития в переходный период.