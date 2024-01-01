Для приборкання вогню на висоті німці підігнали "телескоп" на шасі MAN

Машину на шасі MAN в рамках проєкту "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні" передали рятувальникам представники німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ Ukraine).

Про цю подію розповідається на ФБ-сторінці GIZ Ukraine: Resilient Society та офіційному сайті ДСНС України.

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В короткому повідомленні не вказується ні модель автомобіля, ні виробник надбудови. Однак з фото та відеосюжету чітко проглядаються риси ходової MAN TGS 33.400 та надбудови Rosenbaurer (Австрія).

Фото: ДСНС України

Якщо ходова TGS 33.400 з колісною формулою 6х4 (потужність двигуна 294 кВт/400 к.с., повна вага 26 000 кг) в Україні добре відома у підрозділах ДСНС, будівельних організаціях, транспортно-логістичних компаніях, то надбудова повітряно-пінного гасіння з 22-метровою телескопічною 4-секційною стрілою – маловивчена та взагалі рідкісна. В Україні таких 22-метрових "телескопів" тільки дві одиниці.

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Телескопічна установка пожежогасіння керується як з поста на шасі, так і з поясного пульта управління. Суміш виробляє як із власного резервуара води, так і з підключених зовнішніх автоцистерн. А ось порошки для піноутворювача вона використовує для станції лише з власних запасів.

Тут залучена електронно керована система попереднього змішування піни, яка автоматично регулює кількість піноконцентрату відповідно до потоку води помпи та встановленої швидкості дозування. Залежно від заданої рецептури можлива подача до 10 чи 15 кг порошку за секунду.

Фото: ДСНС України

В безперервному операційному режимі, коли запаси води використовуються із зовнішніх резервуарів, припаси порошку доводиться постійної поповнювати.

Полтавщина таку машину отримала задля ефективного реагування на пожежі, особливо на об’єктах промисловості та нафтогазового комплексу, що постійно зазнають ворожих атак.

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Проєкт "Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні" реалізується за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН (BMZ – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Він є частиною програми допомоги для розвитку в перехідний період.