Начиная с 23 февраля платить придется по обычному тарифу и еще и со штрафами.

Сегодня, 22 февраля, подходит к концу льготный срок для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации. А с 24 мая владельцы нерастаможенных автомобилей уже должны будут платить штраф в размере 170 тысяч гривен.

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С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки автомобилей по полной ставке. Гостаможня сообщила о том, что сегодня 22 февраля, в последний день льготного растаможивания, будет работать в круглосуточном режиме и регистрировать документы до 24:00.



Фото: топ-5 самых дорогих по цене растаможки евроблях / epravda

“Все граждане, которые успеют подать декларации до 24:00 и у них не будет проблем с документами, будут оформлены, даже если мы не успеем их оформить 22 числа. Их документы оформят в течение следующих дней”, – сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий.

Владельцы авто на еврономерах, которые не успеют растаможить свои машины до 24 мая 2019 года, могут или вывезти их за территорию Украины, или продать на запчасти.

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