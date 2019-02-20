Экс-министр обороны предпочитает служебные автомобили.

Продолжаем знакомить вас с автомобилями, которыми пользуются и владеют кандидаты в президенты. Анатолий Гриценко оказался не большим любителем машин.

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Мы уже рассказывали об автомобилях Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Олега Ляшко, на очереди – бывший министр обороны Украины. В последнее время чиновник использовал Toyota Camry, судя по всему – служебную. При этом часто водит машину сам.

Фото: Анатолий Гриценко и его машины / ТопЖир

В декларации Анатолий Гриценко показал довольно нетипичный для наших кандидатов выбор бренда, так как обладает кроссовером Volvo XC90 2013 года за 486 тысяч гривен, тогда как большинство его коллег предпочитают Mercedes, BMW или Range Rover, как большинство. Также у Гриценко есть водный мотоцикл Yamaha VX700 2006 года, пишет ТопЖир.

Жена политика – журналистка Юлия Мостовая, обладает кроссовером Toyota RAV4 2016 года, задекларированная стоимость которого составляет 674 тысячи гривен.

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