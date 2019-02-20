Екс-міністр оборони віддає перевагу службовим автомобілям.

Продовжуємо знайомити вас з автомобілями, якими користуються та володіють кандидати у президенти. Анатолій Гриценко виявився не великим любителем машин.

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Ми вже розповідали про автомобілі Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Олега Ляшко, на черзі – колишній міністр оборони України. Останнім часом урядовець використовував Toyota Camry, судячи з усього – службову. При цьому часто керує машиною сам.

Фото: Анатолій Гриценко та його машини / ТопЖир

У декларації Анатолій Гриценко показав досить нетиповий для наших кандидатів вибір бренду, оскільки володіє кросовером Volvo XC90 2013 року за 486 тисяч гривень, тоді як більшість його колег віддають перевагу Mercedes, BMW або Range Rover, як більшість. Також у Гриценка є водний мотоцикл Yamaha VX700 2006 року, пише ТопЖир.

Дружина політика – журналістка Юлія Мостова, володіє кросовером Toyota RAV4 2016 року, задекларована вартість якого становить 674 тисячі гривень.

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