Починаючи з 23 лютого платити доведеться за звичайним тарифом та ще й зі штрафами.

Сьогодні, 22 лютого, добігає кінця пільговий термін для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. А з 24 травня власники нерозмитнених автомобілів вже повинні будуть платити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

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З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів за повною ставкою. Держмитниця повідомила про те, що сьогодні 22 лютого, в останній день пільгового розмитнення, працюватиме у цілодобовому режимі і реєструватиме документи до 24:00.



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“Всі громадяни, які встигнуть подати декларації до 24:00 і у них не буде проблем з документами, будуть оформлені, навіть якщо ми не встигнемо їх оформити 22 числа. Їх документи оформлять протягом наступних днів”, – повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький.

Власники авто на євро номерах які не встигнуть розмитнити свої машини до 24 травня 2019 року, можуть або вивезти їх за територію України, або продати на запчастини.

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