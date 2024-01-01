Дом на колесах Challenger ElectriX получил странный привод - электро и дизель отдельно

Свой новый модельный ряд Challenger уже официально назвал ElectriX. Это только начало в тематике электромобильности в сегменте машин LCV. О новом автокемпере говорится на сайте производителя.

Пока компания предлагает две версии. Модели X150 и X250 базируется на популярном шасси Fiat Ducato. До этого в дизельном исполнении силовых агрегатов Ducato отличались низким потреблением топлива и большим запасом хода.

Читайте также Компания Winnebago представила автокемпер на базе Fiat Ducato за 100 тысяч долларов

Серия моделей Challenger ElectriX с полуинтегрированной жилой надстройкой выпускается в стандартной комплектации с турбодизелем мощностью 140 л.с., к которому производитель добавляет электродвигатель мощностью 122 л.с. для привода задних колес и батарею с мощностью 37 кВт-ч.

Видимость с водительского сиденья всегда должна быть безупречной. Это помогает обеспечить качественный омыватель, который следует иметь под рукой. А в холодное время он еще и должен выдерживать морозы. Кстати, на WOG всегда можно приобрести качественный зимний омыватель. Рекламная информация

Фото: Challenger

Чисто электрический запас хода достигает 100 километров, но поскольку оба привода не могут работать одновременно, производитель сознательно избегает маркировки автомобиля словом "гибрид". Совокупный запас хода Challenger гарантирует до 900 километров.

Читайте также Находчивый украинец создал автокемпер из Запорожца: видео

Производителем электропривода является компания Bedeo. Батарея расположена под полом автомобиля между осями и никоим образом не ограничивает внутреннее пространство.

Фото: Challenger

Аккумулятор также может получать новую энергию путем рекуперации для внутреннего сгорания и электропривода. Сама батарея весит 300 килограммов, это не влияет на ресурс автомобиля и его классификацию по нормативным требованиям по массе и допуску к управлению. В некоторых европейских странах максимальный общий вес водительского удостоверения группы B вырос с 3500 до 4250 килограммов.

Читайте также Компактный автокемпер превращается в двухэтажный дом: видео

Двухприводный дом на колесах Challenger ElectriX доступен в двух габаритных версиях. Вариант X150 имеет длину 5,99 метра, а X250 немного длиннее – 6,36 метра. Стандартно оба варианта предлагают оборудованную кухню со столовой, которую легко можно превратить в спальню, и ванную комнату с душем.

Фото: Challenger

Расширенная версия X250 также имеет модульную концепцию заднего багажного отсека (гаража) для хранения велосипедов, лодки и другого имущества для содержательного и комфортного отдыха.