Будинок на колесах Challenger ElectriX отримав дивний привід - електро та дизель окремо

Свій новий модельний ряд Challenger вже офіційно назвав ElectriX. Це лише початок в тематиці електромобільності в сегменті машин LCV. Про новий автокемпер йдеться на сайті виробника.

Поки компанія пропонує дві версії. Моделі X150 та X250 базується на популярному шасі Fiat Ducato. До цього у дизельному виконанні силових агрегатів Ducato відзначалися низьким споживанням палива та великим запасом ходу.

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Серія моделей Challenger ElectriX з напівінтегрованою житловою надбудовою випускається в стандартній комплектації з турбодизелем потужністю 140 к.с., до якого виробник додає електродвигун потужністю 122 к.с. для приводу задніх коліс і батарею з потужністю 37 кВт-год.

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Фото: Challenger

Чисто електричний запас ходу досягає 100 кілометрів, але оскільки обидва приводи не можуть працювати одночасно, виробник свідомо уникає маркування автомобіля словом «гібрид». Сукупний запас ходу Challenger гарантує до 900 кілометрів.

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Виробником електроприводу є компанія Bedeo. Батарея розташована під підлогою автомобіля між осями і жодним чином не обмежує внутрішній простір.

Фото: Challenger

Акумулятор також може отримувати нову енергію шляхом рекуперації для внутрішнього згоряння та електроприводу. Сама батарея важить 300 кілограмів, це не впливає на ресурс автомобіля та його класифікацію щодо нормативних вимог по масі та допуску до управління. У деяких європейських країнах максимальна загальна вага водійського посвідчення групи B зросла з 3500 до 4250 кілограмів.

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Двопривідний будинок на колесах Challenger ElectriX доступний у двох габаритних версіях. Варіант X150 має довжину 5,99 метра, а X250 трохи довший – 6,36 метра. Стандартно обидва варіанти пропонують обладнану кухню з їдальнею, яку легко можна перетворити на спальню, і ванну кімнату з душем.

Фото: Challenger

Розширена версія X250 також має модульну концепцію заднього багажного відсіку (гаража) для зберігання велосипедів, човна та іншого майна для змістовного й комфортного відпочинку.