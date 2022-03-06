Весна принесла похолодание, а если приходится проводить много времени в автомобиле или автобусе, нужно греться. И не тратить много драгоценного горючего. Путей решения проблемы несколько, и для многих самый простой выход – установка в машину дополнительного отопителя.

Каждая модель автомобиля выпуска последнего полувека имеет на борту штатный отопитель, мощности которого достаточно для условий типичной украинской зимы. Другое дело, что родная печка часто бывает неисправной, и реанимировать ее бывает очень сложно или неадекватно дорого.

Причин для поиска дополнительного отопителя в автомобиль может быть несколько – равно как и решений проблемы

Некоторые нештатные обогреватели нуждаются в более или менее глубокой интеграции в системы автомобиля, а некоторые можно просто поставить на пол салона или грузового отсека.

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Портативный дизельный обогреватель

Фактически переносная печка в формфакторе типа моноблок. Она потребляет дизтопливо, которое заливается прямо в нее. Управление с пульта, запуск полностью автоматизирован, в том числе автоматический по таймеру и температуре. Но с точки зрения владельца легковой машины есть два минуса. Во-первых, устройство обладает солидными габаритами – почти полметра в длину (320x260x420мм), а во-вторых, нужно обустроить два отверстия наружу кузова – для выхлопа и забора свежего воздуха. Электропитание этот обогреватель берет от бортовой сети автомобиля.

Портативная "автономка" – своего рода "вебасто" в моноблоке – не очень подходит владельцам небольших машин

Потребление дизтоплива – 220 грамм в час. Очень интересно, что никаких подключений кроме упомянутых 12 или 24 вольт не требуется. Цена дизельного обогревателя порядка $300, что в целом немного для заявленного функционала.

Предпусковой подогреватель



Наиболее цивилизованный, но и самый дорогой вариант ($400 – 1000). За цену оборудования и его установки можно капитально отремонтировать штатное отопление на нескольких легковушках. Вместо этого владелец получает программируемый или дистанционно управляемый (по желанию – из-за температуры в салоне) подогреватель для всего двигателя. При монтаже придется вмешиваться в систему охлаждения двигателя, топливную систему и электрооборудование. Понятно, что для этого лучше обращаться к профессиональным инсталляторам.

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Газовый отопитель-1



Очень удобен девайс, вообще-то предназначенный для туристов. Инфракрасная горелка объединена в один корпус с регулятором и хранилищем для 220-граммового баллончика с пропан-бутаном. Это один из наиболее безопасных вариантов, поскольку огонь горелки закрыт практически со всех сторон. Стоит обогреватель около $35, баллончик с газом – около $1-1,5.

Туристический отопитель на газовом баллончике обогреет салон, также может послужить кухонной плитой.

Используя баллон с газом, помните, что его нельзя подвергать интенсивному нагреву (например, для улучшения выхода газа в сильный мороз). Если обогреватель будет работать и на ходу, его лучше каким-то образом зафиксировать – конечно, подальше от легковоспламеняющихся деталей интерьера.

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Газовый отопитель-2

Для салона микроавтобуса иногда используют бытовой газовый обогреватель. По сути это аналог вышеупомянутого туристического девайса, но большего масштаба и большей мощности – таким обогревают большие комнаты и гаражи. Имейте в виду, что не обязательно тянуть к машине полномасштабный 25-литровый баллон, для которого предназначен топливный отсек обогревателя. Если вы не собираетесь поселиться в вашем бусике на несколько морозных дней, то можно обойтись меньшей тарой.

Бытовой инфракрасный отопитель слишком большой для легковых машин и внедорожников, но для минивэна и буса вполне сгодится

Когда такой обогреватель работает на полную мощность, в машине будет ощущаться специфический запах выхлопа. Понятно, что столь громоздкий тепловой прибор в салоне обязательно нужно крепить, чтобы он не травмировал людей при маневрах автомобиля. По цене он потянет около $130 – 140. Правила безопасности для баллонов с сжиженным пропаном те же: нельзя наполнять более чем на 80-85% и избегать резкого изменения температуры.

Печка от "Запорожца" – для тех, у кого есть место под капотом. Мастера по ремонту европейских "автономок" утверждают, что они скопированы с ЗАЗа

Печка от "Запорожца"

Не надо улыбаться – и "горбатый", и "ушастый" имели очень эффективный бензиновый отопитель, который работает автономно. Приобрести его даже сегодня не очень сложно, сложно пристроить этот агрегат в автомобиле – он не очень компактен и нуждается в подключении бензиновой и электрической магистралей. То есть, этот вариант – для достаточно больших автомобилей, где есть свободное место под капотом или в грузовом отсеке. Потребляет аппарат 400 грамм горючего в час и требует периодического обслуживания. На рынке и в интернете приобрести запорожский "Вебасто" можно за $10 – 50 в зависимости от состояния.

Миниатюрные тепловые электровентиляторы создают соответствующий эффект – минимальный

Мы бы не советовали

Миниатюрный электрический обогреватель, включающийся в розетку покуривателя, на самом деле является лишь симпатичным украшением торпедо. Широко разрекламированный в интернете, более или менее заметно обогревать салон он не может. Хотя бы потому, что указанная розетка рассчитана на 120 – 150 Вт мощности. То есть он может дать не больше тепла, чем пара галогенок из фар головного света.

Рекомендация Авто24

Подключив к автомобилю ту или иную дополнительную печку, помните о том, что обязательно сделали бы заводские инженеры: позаботьтесь о безопасности. Надо сконструировать все так, чтобы при любых условиях движения автомобиля отопитель не поджег что-нибудь в салоне, не отравил пассажиров топливом и угарным газом и не травмировал их в случае нештатных ситуаций на дороге.

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