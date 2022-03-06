Весна принесла похолодання, а якщо доводиться проводити багато часу в автомобілі чи автобусі, потрібно грітися. І не витрачати багато дорогоцінного пального. Шляхів розв'язання проблеми декілька, і для багатьох найпростіший вихід – встановлення в машину додаткового опалювача.

Спочатку нагадаємо читачам, що кожна модель авто випуску останнього півстоліття має на борту штатний опалювач, потужності якого достатньо для умов типової української зими. Інша справа, що рідна “пічка” часто буває несправною, і реанімувати її буває дуже складно або неадекватно дорого.

Причин для пошуку додаткового опалювача в автомобіль може бути декілька – так само як і розв'язань проблеми

Деякі нештатні обігрівачі потребують більш-менш глибокої інтеграції в системи автомобіля, а деякі можна просто поставити на підлогу салону або вантажного відсіку.

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Портативний дизельний обігрівач

Фактично переносна пічка у формфакторі типу моноблок. Вона споживає дизпаливо, яке заливається просто у неї саму. Управління з пульта, запуск повністю автоматизований, у тому числі й автоматичний за таймером і температурою. Але з точки зору власника легкової машини є кілька мінусів. По-перше, пристрій має значний габарит – майже пів метра у довжину (320x260x420мм), а по-друге, потрібно облаштувати дві отвори назовні кузову – для вихлопу та забору свіжого повітря. Електроживлення цей обігрівач бере від бортової мережі автомобіля.

Портативна “автономка” – свого роду “вебасто” у моноблоці – не дуже підходить власникам невеликих машин

Споживання дизпалива – 220 грамів на годину. Дуже цікаво, що жодних підключень крім згаданих 12 або 24 вольт не потрібно. Ціна дизельного обігрівача порядку $300, що в цілому небагато для заявленого функціоналу.

Передпусковий підігрівач

Найбільш цивілізований, але й найбільш дороги варіант ($400 – 1000). За ціну обладнання та його інсталяції можна капітально відремонтувати штатне опалення на кількох легковиках. Натомість власник отримує програмований або дистанційно керований (за бажанням – через температуру в салоні) підігрівач для усього двигуна. При монтажі доведеться втручатися у систему охолодження двигуна, паливну систему та електрообладнання. Зрозуміло, що для цього найкраще звертатися до професіональних інсталяторів.

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Газовий опалювач-1

Дуже зручний девайс, взагалі-то призначений для туристів. Інфрачервона горілка об’єднана в один корпус з регулятором та сховищем для 220-грамового балончика із пропан-бутаном. Це один з найбільш безпечних варіантів, оскільки вогонь горілки закритий практично з усіх боків. Коштує обігрівач близько $35, балончик з газом – приблизно $1-1,5.

Туристичний опалювач на газовому балончику обігріє салон, а також може правити за кухонну плиту

Користуючись балоном із газом, пам’ятайте, що його не можна інтенсивно нагрівати (наприклад, для поліпшення виходу газу в сильний мороз). Якщо обігрівач працюватиме і на ходу, його краще якимось чином зафіксувати – звісно, подалі від легкозаймистих деталей інтер’єру.

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Газовий опалювач-2

Для салону мікроавтобусу іноді використовують побутовий газовий обігрівач. За суттю це аналог вищезгаданого туристичного девайса, але більшого масштабу і більшої потужності – таким обігрівають великі кімнати та гаражі. Майте на увазі, що не обов’язково тягнути до машини повномасштабний 25-літровий балон, для якого призначено “паливний” відсік обігрівача. Якщо ви не збираєтеся оселитися у вашому бусіку на кілька морозних днів, можна обійтися меншою тарою.

Побутовий інфрачервоний опалювач завеликий для легкових машин і позашляховиків, але для мінівена і буса цілком згодиться

Коли такий обігрівач працює на повну потужність, у машині буде відчуватися специфічний запах “вихлопу”. Зрозуміло, що такий громіздкий тепловий прилад в салоні обов’язково треба кріпити, щоб він не травмував людей при маневрах авто. За ціною він стане близько $130 – 140. Правила безпеки для балонів зі скрапленим пропаном ті самі: не можна наповнювати більш як на 80-85% та уникати різкої зміни температури.

Пічка від “Запорожця” – для тих, хто має місце під капотом. Майстри з ремонту європейських “автономок” стверджують, що вони скопійовані з ЗАЗу

Пічка від “Запорожця”

Не треба посміхатися – і “горбатий”, і “вухатий” мали дуже ефективний бензиновий опалювач, який працює автономно. Придбати його навіть сьогодні не дуже складно, складно прилаштувати цей агрегат в автомобілі – він не дуже компактний і потребує під’єднання бензинової та електричної магістралей. Тобто цей варіант – для достатньо великих автомобілів, де є вільне місце під капотом або у вантажному відсіку. Споживає апарат 400 грам пального на годину і потребує періодичного обслуговування. На ринку та в інтернеті придбати запорізький “вебасто” можна за $10 – 50 в залежності від стану.

Мініатюрні теплові електровентилятори створюють відповідний ефект – мінімальний



Ми б не радили

Мініатюрний електричний обігрівач, який вмикається у розетку підкурювача, насправді є лише симпатичною прикрасою торпедо. Широко розрекламований в інтернеті, більш-менш помітно обігрівати салон він не може. Хоча б тому, що зазначена розетка розрахована на 120 – 150 ват потужності. Тобто він може дати не більше тепла, ніж пара “галогенок” з фар головного світла.

Рекомендація Авто24

Приладнавши до автомобіля ту чи іншу додаткову “пічку”, пам’ятайте про те, що обов’язково зробили б заводські інженери: подбайте про безпеку. Треба сконструювати все так, щоб за будь-яких умов руху автомобіля опалювач не підпалив щось у салоні, не отруїв пасажирів пальним та чадним газом і не травмував їх у випадку нештатних ситуацій на дорозі.

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