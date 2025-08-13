Доставка товаров в мегаполисах вскоре будет происходить беспилотниками

Компания indiGOtech приобрела европейского оператора беспилотной доставки Clevon, чтобы усилить разработку автономного вождения и передовых систем помощи водителю для будущих электромобилей Flow. Об этом напомнил thebuzzevnews.com.

GO планирует интегрировать уже хорошо испытанную беспилотную технологию Clevon в свои электромобили на базе SmartWheels. Это должно улучшить безопасность, эргономику и качество езды, одновременно снижая эксплуатационные расходы для автопарков.

Читайте также Автономные грузовики начали выпускать на дороги с грузом

Автономные машины доставки Clevon уже работают во многих городах Европы и США. Их популяция еще не очень большая, но это вскоре изменится – наступает эра роботизированных машин.

Нынешняя технология дистанционного управления позволяет операторам управлять транспортными средствами за тысячи миль. В Clevon отметили, что это предлагает масштабируемые решения для городов с высокими требованиями к безотказной работе.

Читайте также В Польше запускают беспилотный автобус

"Это приобретение поддерживает нашу миссию сделать местный электротранспорт умнее, безопасным и широкодоступным. Мы создаем электромобили, готовые к автономным системам, для нужд современных водителей и городов будущего", – заявил генеральный директор indiGO Tech Уилл Грейлин.

В IndiGOtech заявили, что электромобили GO Flow EV обслуживают доставку и операторов местного бизнеса. Технология SmartWheels сочетает в себе тягу и подвеску в каждом колесе, создавая низкий плоский пол и больше внутреннего пространства.

Читайте также VW ID.Buzz будут работать без водителей на Uber

После приобретения indiGOtech компании Clevon, электромобили GO Flow EV разработаны для мегаполисов. Машины должны обеспечить доступную и эффективную транспортировку для доставки "последней мили". Ожидаются, что заказы автопарков будут выполняться не ранее 2027 года, но сразу после запуска электромобилей в серийное производство.