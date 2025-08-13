Доставка товарів у мегаполісах незабаром відбуватиметься безпілотниками

Компанія indiGOtech придбала європейського оператора безпілотного доставлення Clevon, щоб посилити розробку автономного водіння та передових систем допомоги водієві для майбутніх електромобілів Flow. Про це нагадав thebuzzevnews.com.

GO планує інтегрувати вже добре випробувану безпілотну технологію Clevon у свої електромобілі на базі SmartWheels. Це має покращити безпеку, ергономіку та якість їзди, одночасно знижуючи експлуатаційні витрати для автопарків.

Автономні машини доставлення Clevon вже працюють у в багатьох містах Європи та США. Їх популяція ще не дуже велика, але це невдовзі зміниться – настає ера роботизованих машин.

Нинішня технологія дистанційного керування дозволяє операторам керувати транспортними засобами за тисячі миль. У Clevon зазначили, що це пропонує масштабовані рішення для міст з високими вимогами до безвідмовної роботи.

"Це придбання підтримує нашу місію зробити місцевий електротранспорт розумнішим, безпечнішим та широкодоступнішим. Ми створюємо електромобілі, готові до автономних систем, для потреб сучасних водіїв та міст майбутнього", – заявив генеральний директор indiGO Tech Вілл Грейлін.

В IndiGOtech заявили, що електромобілі GO Flow EV обслуговують доставлення та операторів місцевого бізнесу. Технологія SmartWheels поєднує в собі тягу та підвіску в кожному колесі, створюючи низьку плоску підлогу та більше внутрішнього простору.

Після придбання indiGOtech компанії Clevon, електромобілі GO Flow EV розроблені для мегаполісів. Машини мають забезпечити доступне та ефективне транспортування для доставлення "останньої милі". Очікуються, що замовлення автопарків будуть виконуватися не раніше 2027 року, але відразу після запуску електромобілів в серійне виробництво.