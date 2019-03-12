На своей новой машине Дайго Сайто будет выступать в дрифтовом чемпионате D1 Grand Prix.

Японский гонщик Дайго Сайто показал в Instagram свой новый боевой болид для участия в чемпионате D1 этого года. И это новое поколение Supra с двигателем 2JZ-GTE от предыдущей модели.

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В нашем распоряжении есть лишь несколько фото и хэштэгов от Сайто, на которых можно увидеть его новую Supra. Эта Supra A90 была построена в ателье Fat Five Racing в Японии. Вместо рядной шестерки от BMW, которую получило пятое поколение, под капотом у спорткара прописался модифицированный 2JZ от mk4.

Остальная часть автомобиля также доработана. Передняя и задняя колеи расширены, сзади трудно не заметить огромный спойлер от Supra GT4, а внутри виден обнаженный салон и каркас безопасности.

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