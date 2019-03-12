На своїй новій машині Дайго Сайто виступатиме у дріфтовому чемпіонаті D1 Grand Prix.

Японський гонщик Дайго Сайто показав у Instagram свій новий бойовий болід для участі у чемпіонаті D1 цього року. І це нове покоління Supra з двигуном 2JZ-GTE від попередньої моделі.

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У нашому розпорядженні є лише кілька фото та хештегів від Сайто, на яких можна побачити його нову Supra. Ця Supra A90 була побудована у ательє Fat Five Racing в Японії. Замість рядної шістки від BMW, яку отримало п’яте покоління, під капотом у спорткара прописався модифікований 2JZ від mk4.



Решта автомобіля також доопрацьована. Передня та задня колії розширені, ззаду важко не помітити величезний спойлер від Supra GT4, а всередині видно оголений салон та каркас безпеки.

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