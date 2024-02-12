DS Automobiles разрабатывает преемника седана DS 9. Новинка имеет силуэт купе-кроссовера и необычные формы кузова. Ожидается, что модель будет представлена в гибридной и полностью электрической версии.

Подробности относительно названия новинки пока неизвестны. Ходят слухи, что новая модель станет отдельной в линейке и получит индекс DS 8, или же есть теория, что автопроизводитель, который принадлежит Stellantis, готовит обновление для DS 9.

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Авто детально скрыто камуфляжем, однако общий вид несколько напоминает концепт Aero Sport Lounge, который компания представила 4 года назад. Конечно, что футуристический дизайн концепт-кара немного упростили для серийной модели, однако знакомые элементы все же заметны.

Концепт Aero Sport Lounge

В частности, модель имеет пару тонких светодиодных фар, которые сопровождаются сложной подписью DRL, закрытую решетку радиатора, (изображенный на фото прототип был электрическим), и воздухозаборники приличного размера под ней. Задний номерной знак размещен в выемке на бампере, а ниже на нем расположен спортивный диффузор в форме нескольких плавников.

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Наклонная крыша, придает авто спортивный профиль. Тестовый прототип, который заметили шпионы, имел черные легкосплавные диски с пятью спицами, что также подчеркивают характер будущего автомобиля.

Ожидается, что модель будет построена на платформе STLA Medium. Она позволяет строить автомобили как с классическими ДВС, так и исключительно электромобили. Подробностей о силовой установке будущей модели нет, однако эксперты и инсайдеры отмечают, что модель точно будет иметь версию PHEV.

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Вполне возможно, что будущая флагманская модель DS должна появиться в конце года или в начале 2025 года, и она должна поступить в продажу вскоре после презентации.