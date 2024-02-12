DS Automobiles розробляє наступника седана DS 9. Новинка має силует купе-кросовера та незвичні форми кузова. Очікується, що модель буде представлена в гібридній та повністю електричній версії.

Подробиці щодо назви новинки наразі невідомі. Ходять чутки, що нова модель стане окремою в лінійці й отримає індекс DS 8, або ж є теорія, що автовиробник, який належить Stellantis, готує оновлення для DS 9.

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Авто детально сховане камуфляжем, однак загальний вигляд дещо нагадує концепт Aero Sport Lounge, який компанія представила 4 роки тому. Звичайно, що футуристичний дизайн концепт-кара трохи спростили для серійної моделі, проте знайомі елементи все ж помітні.

Концепт Aero Sport Lounge

Зокрема, модель має пару тонких світлодіодних фар, які супроводжуються складним підписом DRL, закриту решітку радіатора, (зображений на фото прототип був електричним), і повітрозабірники пристойного розміру під нею. Задній номерний знак розміщений у виямці на бампері, а нижче на ньому розташований спортивний дифузор у формі кількох плавників.

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Похилий дах, надає авто спортивний профіль. Тестовий прототип, який помітили шпигуни, мав чорні легкосплавні диски з п’ятьма спицями, що також підкреслюють характер майбутнього автомобіля.

Очікується, що модель буде побудовано на платформі STLA Medium. Вона дозволяє будувати автомобілі як з класичними ДВЗ, так і виключно електромобілі. Подробиць щодо силової установки майбутньої моделі немає, проте експерти та інсайдери зазначають, що модель точно матиме версію PHEV.

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Цілком можливо, що майбутня флагманська модель DS має з’явитися наприкінці року або на початку 2025 року, і вона має надійти у продаж незабаром після презентації.