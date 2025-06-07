Дуб Ивана Франко разбил экскурсионный автобус

Досадная история произошла в субботу, 7 июня, около 15 часов на окраине села Нагуевичи со стороны райцентра. Экскурсионный автобус привез туда из Дрогобыча выпускников лицея №1.

Как сообщает местный информационный ресурс ДрогМедиа, дуб стоял на территории Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" (см. видео внизу). Однако на балансе заповедника дерево не находилось. Это – собственность госпредприятия "Дрогобычский лесхоз".

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На момент падения древнего дуба, что в народе называется "Карандаш" или “Франковый”, детей в автобусе не было, поэтому увечья и трагедии избежали.

Стояло дерево на краю дороги (архивное видео Ярины Чопик здесь), где обычно паркуются экскурсионные автобусы. Модель и марку не указано, но здесь хорошо просматриваются черты старенького туристического автобуса Iveco CC150E, в салоне которого 40 мест. Он принадлежит частной туристической компании.

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На беду владельца и к счастью отсутствующих в этот момент в машине детей, водители поставили автобус там, где администрация заповедника это делать не рекомендовала. О том даже предупреждает установленная табличка, что стоянка и прогулка под деревом запрещены.

Правда, это только рекомендация. Ничего общего с дорожными знаками 3.34 "Остановка запрещена" и 3.35 "Стоянка запрещена" эта табличка не имеет. Однако водитель совет проигнорировал.

Как следствие, дуб со статусом памятника истории местного значения (утвержден решением Львовского облсовета от 9.10.1984 года № 495) упал прямо на заднюю часть автобуса. Несмотря на то, что дерево высохло и имело значительно меньший вес от сырого ствола с живой кроной, вреда оно наделало немало.

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Задняя часть автобуса практически разбита от крыши до сидений. Толстые сучковатые обрезы от веток пронзили автобус до пола. Для освобождения пассажирской машины пришлось вызывать спасателей, привлекать 25-тонный автокран шасси КрАЗ, изготовленный на Дрогобычском заводе автокранов.

Конечно, детвора Дрогобычского лицея №1 домой возвращалась на другом автобусе. Какая судьба ждет поврежденную пассажирскую машину – не сообщается, чего не скажешь о дубе.

Как сообщает автор публикации Вера Чопик, дирекция заповедника будет ходатайствовать перед лесничеством о передаче отдельных фрагментов дуба в музей. Лесники предлагают оставить большой массив того дерева у того же места как реальную память о Каменяре. Автобус станет головной болью разве что владельцу и страховому агенту.

Фото: Владимир Бишко, ДрогМедиа, ГСЧС Львовщины