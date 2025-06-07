Дуб Івана Франка розтрощив екскурсійний автобус

Прикра історія сталася у суботу, 7 червня, близько 15-ї години на околиці села Нагуєвичі зі сторони райцентру. Екскурсійний автобус привіз туди з Дрогобича випускників ліцею №1.

Як повідомляє місцевий інформаційний ресурс ДрогМедіа, дуб стояв на території Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" (див. відео внизу). Однак на балансі заповідника дерево не перебувало. Це – власність держпідприємства "Дрогобицький лісгосп".

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На момент падіння старезного дуба, що в народі має назву "Олівець" або ж “Франковий”, дітей в автобусі не було, тож каліцтва й трагедії уникнуто.

Стояло дерево край дороги (архівне відео Ярини Чопик тут), де зазвичай паркуються екскурсійні автобуси. Модель та марку не вказано, але тут добре проглядаються риси старенького туристичного автобуса Iveco CC150E, в салоні якого 40 місць. Він належить приватній туристичній компанії.

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На біду власника та на щастя відсутніх в цей момент в машині дітей, водії поставили автобус там, де адміністрація заповідника це робити не рекомендувала. Про те навіть попереджає встановлена табличка, що стоянка та прогулянка під деревом заборонені.

Щоправда, це лише рекомендація. Нічого спільного з дорожніми знаками 3.34 "Зупинку заборонено" та 3.35 "Стоянку заборонено" ця табличка не має. Однак водій пораду проігнорував.

Як наслідок, дуб зі статусом пам’ятки історії місцевого значення (затверджено рішенням Львівської облради від 9.10.1984 року № 495) впав прямісінько на задню частину автобуса. Пропри те, що дерево висохло і мало значно меншу вагу від сирого стовбура з живою кроною, шкоди воно наробило чимало.

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Задня частина автобуса практично розтрощена від даху до сидінь. Товсті сучкуваті обрізи від гілок простромили автобус до підлоги. Для визволення пасажирської машини довелося викликати рятувальників, залучати 25-тонний автокран шасі КрАЗ, виготовлений на Дрогобицькому заводі автокранів.

Звісно, дітвора Дрогобицького ліцею №1 додому поверталася на іншому автобусі. Яка доля чекає пошкоджену пасажирську машину – не повідомляється, чого не скажеш про дуба.

Як повідомляє авторка публікації Віра Чопик, дирекція заповідника буде клопотати перед лісництвом про передачу окремих фрагментів дуба до музею. Лісники пропонують залишити великий масив того дерева біля того ж місця як реальну згадку про Каменяра. Про автобус будуть бідкатися хіба що власники та страхові агенти.

Фото: Володимир Бішко, ДрогМедіа, ДСНС Львівщини