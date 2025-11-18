Двенадцать инклюзивных минивэнов направлены в прифронтовые громады

Как отмечается в публикации на сайте UNFPA Ukraine, транспорт адресно отправлен в регионы, страдающих от ежедневных обстрелов и последствий войны.

Эти автомобили помогут местным мобильным бригадам социально-психологической помощи оперативно и качественно оказывать поддержку пострадавшим от гендерно обусловленного и домашнего насилия, в том числе и людям с инвалидностью.

Операционный спектр автомобилей будет широким

Транспорт пригодится для перевозки уязвимой категории населения в приюты, кризисных комнат или других необходимых сервисов.

К тому же эти транспортные средства специально оборудованы для перевозки людей с инвалидностью, чтобы помощь была доступной для каждой и каждого, кто нуждается в поддержке.

Откидные рампы с плавным подъемом/спуском и клиренс всего 17,5 см здесь даже удобнее крутых пандусов в магазины. Фото: UNFPA Ukraine

Спецтранспорт получили общины:

Днепра;

Запорожья;

Златополя (Харьковская область);

Чернигова;

Херсона;

Сум;

Кривого Рога (Днепропетровская область);

Николаева;

Вознесенска (Николаевская область);

Нежина (Черниговская область);

Павлограда (Днепропетровская область);

Бучи (Киевская область).

Минивэны адаптировали под инклюзив

Модель и марка в релизе не указаны, но по некоторым деталям видно, что это Fiat Ulysse, который имеет общую платформу с Citroen SpaceTourer, Toyota Proace Verso, Peugeot Traveller.

Южная Корея в очередной раз доказала свое стремление помогать и приобрела 12 инклюзивных машин. Фото: UNFPA Ukraine

Стоит сказать, что Fiat Ulysse не часто встречается в правительственных и волонтерских транспортных траншах, но он очень удобен для адаптации именно для машин такого назначения, в т.ч. для установки откидных пандусов, которыми удобно закатывать кресла колесные или даже заезжать на них самостоятельно.

К тому же у такого легкого и маневренного минивэна, масса которого не превышает 2 845 кг, привлекательная стоимость владения с довольно экономным потреблением дизеля. В городском цикле у него расход топлива держится на отметке 5,8 л на каждые 100 километров пробега, в пригородном – 5,2 л, а в смешанном цикле – 5,4 л на каждую сотню.

При этом он довольно шустрый, стремительно набирает скорость – сотню на спидометре имеет уже через 10,6 сек. Этому способствует 2-литровый дизельный двигатель мощностью 177 л.с. и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Здесь примерно 1 лошадиная сила на каждые 16 килограммов максимальной допустимой массы автомобиля.

Авто против тревожности, депрессии и стресса

В каждой из перечисленных общин эти автомобили будут как находка. По состоянию на 2025 год, по предварительным оценкам, около 2,4 миллиона человек – преимущественно женщины и девушки – нуждаются в неотложных услугах по предотвращению и реагированию на гендерно обусловленное насилие.

Вся техника новая, имеет нулевой пробег. Фото: UNFPA Ukraine

Почти 53% обращений касаются сообщений о тревожности, депрессии и стресса. Постоянные обстрелы, вынужденное перемещение, потеря дохода и постоянная угроза атак истощают семьи и это также расценивается как насилие.

Поэтому мобильные бригады социально-психологической помощи смогут благодаря полученному транспорту не только осуществлять выезды на места, но эвакуировать при необходимости таких людей.