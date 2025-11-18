Дванадцять інклюзивних мінівенів спрямовано у прифронтові громади

Як зазначається у публікації на сайті UNFPA Ukraine, транспорт адресно відправлено в регіони, що страждають від щоденних обстрілів та наслідків війни.

Ці автомобілі допоможуть місцевим мобільним бригадам соціально-психологічної допомоги оперативніше та якісніше надавати підтримку постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства, зокрема й людям з інвалідністю.

Читайте також У прифронтові громади пішла техніка відбудови

Операційний спектр автівок буде широким

Транспорт стане у пригоді для перевезення вразливої категорії населення до притулків, кризових кімнат чи інших необхідних сервісів.

До того ж ці транспортні засоби спеціально обладнані для перевезення людей з інвалідністю, щоб допомога була доступною для кожної та кожного, хто потребує підтримки.

Відкидні рампи з плавним підйомом/спуском та кліренс всього 17,5 см тут навіть зручніші за крутіші пандуси до магазинів. Фото: UNFPA Ukraine

Читайте також Німецькі "Крафтери" масово направляються у прифронтові громади

Спецтранспорт отримали громади:

Дніпра;

Запоріжжя;

Златополя (Харківська область);

Чернігова;

Херсона;

Сум;

Кривого Рогу (Дніпропетровська область);

Миколаєва;

Вознесенська (Миколаївська область);

Ніжина (Чернігівська область);

Павлограда (Дніпропетровська область);

Бучі (Київська область).

Мінівени адаптували під інклюзив

Модель та марка у релізі не вказані, але з деяких деталей видно, що це Fiat Ulysse, який має спільну платформу з Citroen SpaceTourer, Toyota Proace Verso, Peugeot Traveller.

Південна Корея у черговий раз довела своє прагнення допомагати й придбала 12 інклюзивних машин. Фото: UNFPA Ukraine

Варто сказати, що Fiat Ulysse не часто зустрічається в урядових та волонтерських транспортних траншах, але він дуже зручний для адаптації саме для машин такого призначення, у т.ч. для встановлення відкидних пандусів, якими зручно закочувати крісла колісні чи навіть заїздити на них самотужки.

До того ж у такого легкого та маневрового мінівена, маса якого не перевищує 2 845 кг, приваблива вартість володіння з доволі ощадливим споживанням дизеля. У міському циклі у нього витрата пального тримається на відмітці 5,8 л на кожні 100 кілометрів пробігу, у приміському – 5,2 л, а у змішаному циклі – 5,4 л на кожну сотню.

Читайте також Чому автобус для Сумського центру реабілітації дітей поїхав у Роменський район

При цьому він доволі прудкий, стрімко набирає швидкість – сотню на спідометрі має вже через 10,6 сек. Цьому сприяє 2-літровий дизельний двигун потужністю 177 к.с. та 8-ступенева автоматична коробка передач.

Тут приблизно 1 кінська сила на кожні 16 кілограмів максимальної допустимої маси автомобіля.

Авто проти тривожності, депресії та стресу

У кожній з перерахованих громад ці автомобілі будуть як знахідка. Станом на 2025 рік, за попередніми оцінками, близько 2,4 мільйона людей – переважно жінки та дівчата – потребують невідкладних послуг із запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство.

Уся техніка нова, має нульовий пробіг. Фото: UNFPA Ukraine

Майже 53% звернень стосуються повідомлень про тривожність, депресії та стрес. Постійні обстріли, вимушене переміщення, втрата доходу та постійна загроза атак виснажують родини й це також розцінюється як насильство.

Відтак мобільні бригади соціально-психологічної допомоги зможуть завдяки отриманому транспорту не тільки здійснювати виїзди на місця, але евакуйовувати при потребі таких людей.