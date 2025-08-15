Двое мужчин и одна женщина продали 27 "гуманитарных" автомобилей

В ходе досудебного расследования выяснено, что группа дельцов из трех человек организовала ввоз из стран Европы и продала 27 автомобилей гуманитарного назначения. Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

Всем трем сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров и умышленном уклонении от уплаты налогов. В течение 2024-2025 годов они наладили схему продажи автомобилей, ввезенных на территорию Украины под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Роли и обязанности у подозреваемых были заранее распределены. Один из них, имея письма от двух благотворительных организаций, подыскивал в Европе автомобили. Выбирались марки и модели под актуальные запросы рынка.

Двое других участников организованной контрабандно-волонтерской группировки перегоняли технику в Украину, декларируя на границе машины как благотворительную помощь военным.

Псевдоволонтеры предоставляли заведомо ложные таможенные декларации, чем скрывали транспорт от таможенного контроля. В дальнейшем эти машины дельцы продавали, а прибыль делили между собой.

Следствием установлено, что подозреваемые ввезли в Украину 27 транспортных средств, среди которых преобладали седаны, внедорожники и микроавтобусы. Ориентировочно от продажи по рыночной стоимости такого количества транспорта получили более 4,1 млн грн.

Фото: Ровенская прокуратура

При этом бюджет недополучил 4,9 млн грн, поскольку убытки нанесены от неуплаты ввозной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

По решению суда фигурантов взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере от 302 тыс. грн до 711 тыс. грн на общую сумму более 1,5 млн грн. За всех троих залог внесли и они вышли из-под стражи.